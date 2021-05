Samsung offre jusqu’à 15 % de réduction sur le prix d’un smartphone Galaxy S21, accompagné de un ou deux autres produits

Jusqu'au 31 mai, vous pouvez bénéficier de plusieurs offres très intéressantes, sur le site de Samsung, si vous achetez un smartphone Galaxy S20 FE (offre de réduction de 100 €) ou un des trois Galaxy S21 (réduction de 10 à 15 % sur l'achat d'un ou deux produits supplémentaires).

Si vous appréciez les produits conçus par Samsung et que vous devez remplacer votre smartphone et – pourquoi pas – vous procurer un ou deux autres appareils du constructeurs, alors il faut absolument aller voir les offres que le constructeur propose jusqu'au 31 mai prochain.

Cliquez ici pour voir les offres de Samsung

La première d'entre elles vous permet de créer un pack personnalisé comprenant un smartphone, auquel vient s'ajouter un ou deux autres produits Samsung. Parmi les smartphones éligibles à cette offre, figurent les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, le Galaxy Note 20 Ultra 5G, ainsi que le Galaxy S20 FE (4G ou 5G). Les smartphones dotés d'un écran pliable, comme le Galaxy Z Flip 5G ou le Galaxy Z Fold 2 5G, peuvent également être inclus dans ce pack.

Une fois votre nouveau smartphone sélectionné, il suffit de choisir un second produit parmi une liste exhaustive :

Smartphones

Tablettes

Ecouteurs intra auriculaires

Montres

Moniteurs

TV

Barre de son

Appareils électroménager (lave linge, sèche linge, aspirateurs et purificateurs d'air).

Dès lors, vous bénéficierez d'une réduction de 10 % sur la valeur totale du panier ! Et si vous ajoutez une troisième produit à votre pack, cette réduction passe alors à 15 %.

Ainsi, par exemple, si vous optez pour le Samsung Galaxy S21 5G (859 €) et la tablette Galaxy Tab S7 Wi-Fi (749 €), il ne vous sera facturé que la somme de 1447,20 €, au lieu du prix total normal de 1608 € (soit -10 %).

Et si vous ajoutez un troisième produit, comme la barre de son Samsung HW-Q600A, d'une valeur de 549 €, le prix final de l'ensemble est 1833,48 € (alors que le total devrait être de 2157 €).

Offre de remboursement de 100 € et bonus de reprise de 100 €

Pour faire baisser la facture de votre nouveau smartphone Samsung (Galaxy S20 FE 4G, S21, S21+ ou S21 Ultra), le constructeur rachète votre ancien modèle et ajoute même à son prix de rachat un bonus de 100 €.

Enfin, si le smartphone que vous achetez est le Galaxy S20 FE, le constructeur fait encore baisser son prix de 100 €, grâce à une offre de remboursement différée. Celle-ci est valable qu'il s'agisse du modèle 4G ou 5G du Galaxy S20 FE et quelle que soit sa couleur (bleu, violet, vert, rouge, blanc et orange). Une fois le remboursement effectué, le Galaxy S20 FE 4G ne revient plus qu'à 559 €, contre seulement 659 € et 729 € pour le modèle 5G, respectivement avec 128 Go et 256 Go d'espace de stockage.

Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra : des smartphones haut de gamme performants

Outre un design sophistiqué, les derniers smartphones haut de gamme de Samsung disposent d'un équipement sophistiqué, avec en particulier un écran OLED pouvant fonctionner en mode 120 Hz et un processeur Exynos 2100 très véloce. D'autre part, le fer de lance de la gamme, le Galaxy S21 Ultra se distingue par son capteur photo de 108 mégapixels performant, associé à deux capteurs équipés de zooms optiques, respectivement de 10x et 3x. Et sa batterie a une capacité élevée (5000 mAh), afin de fournir au smartphone suffisamment d'énergie pour fonctionner longtemps.

Cet article est une publication sponsorisée par Samsung.