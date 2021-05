Samsung : jusqu’à 150 € remboursés et 100 € de bonus de reprise pour l’achat d’une tablette Galaxy Tab S7 / S7+

Jusqu'au 31 mai prochain, plusieurs offres promotionnelles proposées par Samsung vous permettent de bénéficier de conditions très avantageuses sur l'achat de la tablette haut de gamme Galaxy Tab S7 ou S7+. En particulier, une offre de remboursement fait baisser son prix de 100 € (Galaxy Tab S7) ou 150 € (Galaxy Tab S7+).

La Samsung Galaxy Tab S7 est une tablette haut de gamme, dotée d'un équipement très complet et particulièrement performant. Jusqu'au 30 juin, grâce à une offre de remboursement du constructeur, il est possible de l'acquérir à moindre coût. En effet, pour l'achat d'une Galaxy Tab S7 ou Tab S7+, Samsung rembourse respectivement les sommes de 100 € et 150 €. C'est très intéressant, puisque cela fait passer les prix de ces tablettes à 619 € pour la Tab S7 Wi-Fi, au lieu de 719 €, et 749 € pour la Tab S7+ Wi+Fi (au lieu de 899 €).

Cliquez ici pour les voir les offres concernant les Samsung Galaxy Tab S7 et S7+

Le constructeur propose une autre offre intéressante pour faire baisser votre facture. En effet, si vous souhaitez revendre votre ancienne tablette (ou un smartphone d'ailleurs !), Samsung ajoute un bonus de 100 € à son prix de rachat (jusqu'au 31 mai).

D'autre part, Samsung met un code promotionnel à votre disposition, qui vous permet de bénéficier gratuitement – jusqu'au 31 mai – du service Samsung Care+ pendant deux ans (alors que surcoût est de 149 € en temps normal). Celui-ci permet de bénéficier d'un service de réparation si l'écran est endommagé, par exemple. Ce dernier est assuré par des fournisseurs agréés par Samsung, qui utilisent des pièces d'origine. L'offre est réservée aux modèles S7 4G (code promo SCTABS7A) et S7+ Wi-Fi ou 5G (code SCTABS7B).

Enfin, les tablettes Galaxy Tab S7 et S7+ peuvent être intégrées à un pack personnalisé, comprenant un ou deux autres produits Samsung, qui sera proposé avec un réduction de 10 ou 15 %. Il est donc possible de réaliser une belle économie si on achète un smartphone, une montre connectée, voire même un téléviseur, en même temps que la tablette !

Rappelons que les Galaxy Tab S7 et S7+ sont équipées d'un processeur Qualcomm haut de gamme, le Snapdragon 865 Plus en l'occurrence. De plus, elles sont dotées d'un grand écran (11 pouces pour la Tab S7 et 12,4 pouces pour le modèle S7+) qui délivre un affichage très précis, grâce à une définition QHD+ (soit 2560 x 1600 pixels pour la Tab S7 et 2800 x 1752 pixels pour la Tab S7+) et qui supporte une fréquence de rafraichissement de 120 Hz, afin d'améliorer le confort visuel. Si la Galaxy Tab S7 exploite la technologie LCD, sa grande sœur embarque une dalle OLED , qui offre donc une meilleure qualité d'affichage, avec un taux de contraste quasiment infini. Et la sécurité est assurée par un lecteur d'empreintes digitales et une fonction de reconnaissance faciale.

Pour le reste, les tablettes Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ embarquent quatre haut-parleurs pour restituer un son de grande qualité, ainsi que trois capteurs photo : deux à l'arrière (le principal de 13 mégapixels et un grand angle de 5 mégapixels) et un capteur frontal pour les selfie (8 mégapixels). Bon point, les deux modèles sont fournis en standard avec le stylet S Pen. Enfin, les deux tablettes disposent d'une batterie de grosse capacité afin d'assurer une excellente autonomie (8000 mAh pour la Tab S7 et 10090 mAh pour la Tab S7+). Celle-ci peut être rechargée rapidement, grâce à un adaptateur secteur de 45 watt (non fourni).

Cet article est une publication sponsorisée par Samsung.