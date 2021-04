Le Samsung Galaxy Z Flip est à prix cassé chez Amazon

L'étonnant Galaxy Z Flip est en ce moment à prix cassé chez Amazon. Le smartphone pliable de la marque Samsung est en effet vendu sous les 800 euros ; ce qui est plutôt intéressant lorsque l'on sait que son tarif était de 1500 euros il y a encore quelques semaines.

Direction la plateforme française d'Amazon où le site e-commerce permet à ses membres d'acquérir la version 4G du Samsung Galaxy Z Flip en promotion.

Vendu au prix conseillé de 1509 euros au cours de sa commercialisation à l'été 2020, le smartphone pliable du géant coréen est actuellement au tarif de 799 euros ; soit une baisse de 710 euros de la part du site marchand. Pour cette offre promotionnelle, deux coloris au choix sont proposés pour le téléphone : le noir ou le violet.

À propos des principales caractéristiques du smartphone, le Galaxy Z Flip est composé d'un écran de 6,7 pouces Super AMOLED 21.9:9 Infinity Flex Full HD+ (2636 x 1080 px) et d'un écran secondaire de 1,06 pouce (300 x 116 px). Il est également doté d'un processeur Snapdragon 855+ 7nm, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie de 3300 mAh (Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare) et du système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche One UI 2.0. La partie photo est assurée par la présence d'un capteur principal 12 + 12 MP et d'un capteur secondaire de 10 MP. Pour en savoir plus sur le produit, n'hésitez pas à consulter notre article à la prise en main du Samsung Galaxy Z Flip ou regarder directement notre vidéo.