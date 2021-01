Samsung Galaxy S21 5G : des Galaxy Buds et un SmartTag offerts pour toute précommande chez SFR

Du 14 au 28 janvier (inclus), SFR vous propose une offre exceptionnelle : des écouteurs sans fil Galaxy Buds + un tracker connecté Galaxy SmartTag offerts pour toute précommande du Samsung Galaxy S21 5G.

PRECOMMANDER UN GALAXY S21 CHEZ SFR

Samsung a annoncé la date de sortie de ses prochains smartphones : les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra 5G sortent le 29 janvier prochain. En attendant, vous pouvez d’ores et déjà précommander le modèle qui vous intéresse sur le site de SFR.

Et bonne nouvelle ! Si vous précommandez un Samsung Galaxy S21 5G sur le site de SFR avant le 29 janvier, vous pouvez profiter de deux cadeaux exceptionnels. Ainsi :

En précommandant le Samsung Galaxy S21 5G ou le Samsung Galaxy S21+ 5G, vous recevez gratuitement un tracker Galaxy SmartTag + des écouteurs Samsung Galaxy Buds Live.

En précommandant le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, vous recevez gratuitement un tracker Galaxy SmartTag + des écouteurs Galaxy Buds Pro.

Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra 5G : un appareil photo plus performant et la compatibilité 5G

Par rapport à leur prédécesseur, le Samsung Galaxy S20, les nouveaux Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra proposent tous les 3 un appareil photo beaucoup plus performant. Les moindres détails de vos photos sont capturés et ces dernières sont ultra nettes avec une résolution 8K. Autre nouveauté : la compatibilité 5G qui vous permet de profiter du nouveau réseau mobile et de surfer sur Internet à une vitesse inégalée.

Chez SFR, vous pouvez profiter du smartphone à prix réduit en souscrivant une offre SFR Mobile. Par exemple, avec le forfait 100Go 5G à 35€/mois pendant 1 an, puis 50€/mois (engagement 24 mois), vous pouvez vous procurer :

Le Samsung Galaxy S21 5G à 149€ + 8€/mois pendant 24 mois.

Le Samsung Galaxy S21+ 5G à 349€ + 8€/mois pendant 24 mois.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G à 499€ + 8€/mois pendant 24 mois.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par SFR.