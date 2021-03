Le Samsung Galaxy S20+ est à prix cassé chez Rue du Commerce, vite !

Profitez de ce super bon plan téléphonie pour vous procurer le Galaxy S20+ à prix cassé chez Rue du Commerce. Au cours d'une durée limitée, le modèle 5G du smartphone de Samsung passe sous les 675 euros avec un code promotionnel.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après l'iPhone 12 chez Amazon, c'est au tour du Samsung Galaxy S20+ (version 5G) de faire l'objet d'une belle affaire sur le site Rue du Commerce.

Jusqu'au vendredi 2 avril 2021 à 10 heures, le smartphone du constructeur coréen disponible dans un coloris bleu est à exactement 674 euros au lieu de 699 euros. Pour obtenir les 25 euros de réduction, il suffit de saisir le code FINDEMOIS25 durant l'étape du panier. Du côté des frais de port, ils sont offerts dans le cas de quatre types de livraison au choix.

Pour rappel, le Galaxy S20+ de Samsung est un téléphone équipé d'un écran Infinity Dynamic AMOLED de 6,7 pouces avec un format d'affichage en QHD+ et une définition de 3200 x 1440 pixels. Le smartphone est également doté d'un processeur Samsung Exynos 990, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide et du système d'exploitation mobile Android. La partie photo est composée d'un quadruple capteur de 64 + 12 + 12 + 0,3 MP et d'un capteur frontal de 10 MP. Pour plus d'infos sur le smartphone, n'hésitez pas à jeter un oeil sur notre article consacré au test du Samsung Galaxy S20+.