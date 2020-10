Le Samsung Galaxy S20 FE devient plus abordable sur Amazon

Si vous envisagez de vous équiper du smartphone Samsung Galaxy S20 FE, sachez qu'un bon plan Amazon permet de l'avoir pour 559 € au lieu de 659 € soit une réduction de 100 €. C'est la variante 4G dans son coloris blanc qui fait l'objet de cette promotion.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Habituellement proposé à 659 €, le Samsung Galaxy S20 FE est disponible pour 100 € moins cher, soit à 559 € du coté de l'enseigne en ligne Amazon. Une offre à durée limitée, à saisir au plus vite si vous souhaitez en profiter. Amazon annonce une expédition sous 5 à 7 jours.

Le Samsung Galaxy S20 FE, smartphone récemment lancé par la firme coréenne dispose de nombreux atouts. Pour la partie affichage, on retrouve un écran Super AMOLED Full HD+ de 6,5 pouces (avec une définition de 2400 x 1080 pixels). Sous le capot, s'agissant de la variante 4G, c'est logiquement le processeur Exynos 990 de Samsung qui est présent, couplé à 6 Go de RAM.

Pour le stockage, on a droit à 128 Go, extensible jusqu'à 1To via l'ajout d'une carte micro SD. Son autonomie est confiée à une batterie de 4500 mAh, compatible charge rapide 25 W (filaire) ou 15 W (sans fil). La partie photo est composée d'un capteur frontal de 32 MP et d'un triple capteur de 12 + 12 + 8 MP. Plus d'informations en consultant notre test du Samsung Galaxy S20 FE.

Lire également : Meilleur smartphone Samsung : quel modèle acheter en 2020