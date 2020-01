Si le Galaxy S10E vous intéresse, il est moins cher à 449€ sur Red by SFR

Belle affaire sur le site Red by SFR oĂą les clients de l’opĂ©rateur ont la possibilitĂ© de se procurer le Samsung Galaxy S10E Ă moins de 450 euros. Une offre très intĂ©ressante en cette pĂ©riode de soldes d’hiver !

On vous invite à prendre la direction du site Red by SFR pour acquérir le Galaxy S10E de chez Samsung à 449 euros. Quatre coloris au choix sont disponibles, à savoir : le rouge, le vert Prisme, le noir Prisme et le blanc Prisme.

Pour rappel, voici un listing de la fiche technique du smartphone en question :

Exynos 9820 Octo-Core (cadencé à 2 x 2.8 GHz + 2 x 2.4 GHz + 4 x 1.9 GHz) Système : Android 9.0 Pie (surcouche Samsung One UI)

6 Go APN : Double capteur 12+16 MP, flash, HDR10+, stabilisation optique, Intelligence Artificielle, optimiseur de scène, caméra frontale 10 MP, ouverture f/1.9, autofocus, HDR10+, contrôle vocal

4G LTE Advanced, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi 802.11 ax/a/b/g/n/ac, lecteur d'empreinte digitale latéral, reconnaissance faciale, USB Type C, jack 3.5mm Batterie : 3100 mAh compatible charge rapide

Pour en savoir plus, n’hĂ©sitez pas Ă jeter un oeil sur notre article consacrĂ© au test du Samsung Galaxy S10E.