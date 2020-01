Le Samsung Galaxy S10+ devient plus abordable grâce à ce code promo

Le Samsung Galaxy S10+ dans sa variante 128 Go fait l’objet d’un promotion sur le site Cdiscount. AffichĂ© Ă 749 euros, un code promo permet de bĂ©nĂ©ficier d’un remise immĂ©diate de 10% faisant ainsi chuter son prix Ă 648.10 euros.Â

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous souhaitez acquĂ©rir le Samsung Galaxy s10+ au meilleur prix ? Un bon plan Cdiscount permet d’avoir le smartphone haut de gamme de 2019 Ă 648.10 euros au lieu de 749 euros. Pour en profiter, vous devez renseigner le code promo BR10 qui donne droit Ă 10% de rĂ©duction immĂ©diate dans le champ prĂ©vu Ă cet effet une fois le Galaxy S10+ ajoutĂ© Ă votre panier.

Trois coloris font l’objet de ce bon plan, Ă savoir : noir, blanc et vert. Pour rappel ou Ă titre d’information, le Samsung Galaxy S10+ est le smartphone porte Ă©tendard de la firme corĂ©enne de 2019. Le smartphone est équipĂ© d’un processeur Exynos 9820, d’un Ă©cran de 6,4 pouces Infinity borderless, du système d’exploitation mobile Android 9.0 Pie, de 8 Go de RAM et d’une batterie de 4100 mAh.

Pour la photo, le téléphone dispose d’un capteur avant de 10.0 MP+ 8.0 MP et d’un capteur arrière de 12.0 MP + 16.0 MP + 12.0 MP. Concernant la connectivité, le réseau 4G, le NFC, le Bluetooth 5.0, le GPS, le Wi-Fi 802.11 ax/a/b/g/n/ac, le lecteur d'empreintes digitales, l’USB Type C, et la Jack 3.5mm sont de la partie. Enfin, le mobile a des dimensions de 157.6 x 74.1 x 7.8 mm pour un poids de 175 grammes.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre article consacré au test du Samsung Galaxy S10+.