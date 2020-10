Le Samsung Galaxy S10+ devient plus abordable sur Cdiscount : 549 €

Le Samsung Galaxy S10+, smartphone haut de gamme du constructeur coréen devient plus abordable. Un bon plan Cdiscount permet de se le procurer pour la première fois sous la barre des 550 €. Le e-commerçant français le propose encore moins cher qu'à l'occasion des French Days à 549 €. Une opportunité à saisir au plus vite pour les personnes voulant l'acheter au prix le moins cher.

Les personnes désireuses de s'équiper du smartphone haut de gamme Samsung Galaxy S10+, doivent se rendre d'urgence sur le site de Cdiscount. En effet, l'enseigne en ligne le propose en ce moment à un prix encore jamais vu : 549 €. A ce tarif, il ne faut pas trop tergiverser si vous souhaiter profiter de l'offre puisque les stocks risquent de s'écouler assez rapidement.

Pour rappel ou à titre d'information, le Samsung Galaxy S10+ est équipé d'une dalle technologie Super AMOLED de 6,4 pouces compatible HDR10+. La partie photo est composée de trois capteurs photo performants pour des prises de qualité de jour comme de nuit. Sous le capot, on retrouve l'excellent processeur octacore Exynos 9820 de Samsung, épaulé par 8 Go de mémoire vive, le tout lui assurant des performances de haut vol.

Si les 128 go de stockage vous paraissent insuffisants, sachez que la mémoire interne reste extensible via un port microSD (le deuxième slot nanoSIM) jusqu'à 512 Go supplémentaires. Enfin, la batterie de 4100 mAh permet au smartphone de tenir facilement une journée et demie.

