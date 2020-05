Belle baisse de prix sur le Samsung Galaxy S10 car sous la barre de 500 €

VoilĂ une belle offre de la part de l’enseigne Électro dĂ©pĂ´t sur un excellent smartphone haut de gamme de Samsung. Le Galaxy S10 dans sa variante double SIM avec 128 Go de mĂ©moire de stockage interne et 8 Go de RAM est proposĂ©e juste en dessous des 500 € (Ă exactement 499.98 €). Au vu de ses caractĂ©ristiques, c’est plutĂ´t une bonne affaire, non ?

Si ce bon plan smartphone vous intĂ©resse, alors il ne faut pas perdre de temps car aucune date de fin n’est annoncĂ©e (certainement valable dans la limite des stocks disponibles). Le Samsung Galaxy S10 est affichĂ© au tarif de 499.98 euros chez Electro DĂ©pot. Une offre valable uniquement sur le site internet car c’est une exclu web. Au niveau des frais de livraison, ils sont gratuits pour un retrait en magasin, sinon comptez 2.60 € de plus en point retrait en 3 jours, 5.40 € dans votre boite aux lettres en 4 jours ou .30 € devant chez vous en 48h.

La fiche technique de la bête pour celles ou ceux éventuellement intéressés :

Ecran : Infinity 6.1 pouces, Super AMOLED, Quad HD+, résolution de 1440 x 3040 pixels, norme HDR10+, Gorilla Glass 6, filtre de lumière bleue, 550 ppp

: Infinity 6.1 pouces, Super AMOLED, Quad HD+, résolution de 1440 x 3040 pixels, norme HDR10+, Gorilla Glass 6, filtre de lumière bleue, 550 ppp Système : Android 9.0 Pie (surcouche Samsung One UI)

: Android 9.0 Pie (surcouche Samsung One UI) Processeur : Exynos 9820 Octo-Core (cadencé à 2 x 2.8 GHz + 2 x 2.4 GHz + 4 x 1.9 GHz)

: Exynos 9820 Octo-Core (cadencé à 2 x 2.8 GHz + 2 x 2.4 GHz + 4 x 1.9 GHz) APN : Triple capteur 12+12+16 MP, flash, HDR10+, stabilisation optique, Intelligence Artificielle, optimiseur de scène, caméra frontale 10 MP, ouverture f/1.9, autofocus, HDR10+, contrôle vocal

: Triple capteur 12+12+16 MP, flash, HDR10+, stabilisation optique, Intelligence Artificielle, optimiseur de scène, caméra frontale 10 MP, ouverture f/1.9, autofocus, HDR10+, contrôle vocal RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go (extensible via microSDXC jusqu’Ă 512 Go)

: 128 Go (extensible via microSDXC jusqu’Ă 512 Go) ConnectivitĂ© : 4G LTE Advanced, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi 802.11 ax/a/b/g/n/ac, lecteur d'empreinte ultrasonique, reconnaissance faciale, USB Type C, jack 3.5mm

: 4G LTE Advanced, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi 802.11 ax/a/b/g/n/ac, lecteur d'empreinte ultrasonique, reconnaissance faciale, USB Type C, jack 3.5mm Batterie : 3400 mAh compatible charge rapide sans-fil 33%

: 3400 mAh compatible charge rapide sans-fil 33% Dimensions : 149.9 x 70.4 x 7.8 mm (bords incurvés avant et arrière) pour 157 g

