Le très bon smartphone Samsung Galaxy S10 à prix cassé pour les clients Sosh !

Alerte super bon plan sur la boutique en ligne Sosh ! Au cours d’une durĂ©e limitĂ©e, les clients de l’opĂ©rateur mobile ont la possibilitĂ© de se procurer le très bon smartphone Samsung Galaxy S10 Ă prix cassĂ©. Tous les dĂ©tails de l’offre sont Ă consulter dans la suite de l’article.

Après avoir dégainé son forfait 100 Go à 16,99€ par mois en début de semaine, Sosh a décidé de faire plaisir à ses fidèles clients en proposant le Galaxy S10 à un tarif très attractif.

Ainsi, jusqu’au mercredi 10 juin 2020 inclus, la filiale low-cost d’Orange permet d’acheter l’excellent smartphone de chez Samsung Ă 469 euros au lieu de 699 euros. La remise de 230 euros, non visible sur la page produit, se fait automatiquement après avoir ajoutĂ© le tĂ©lĂ©phone dans le panier.

Concernant les caractĂ©ristiques du tĂ©lĂ©phone, le Samsung Galaxy S10 est dotĂ© d’un processeur Exynos 9820 Octo-coeur 2,8 GHz, d’un Ă©cran infinity 6,1″ Super AMOLED Quad HD+ (dĂ©finition 1440 x 3040px), d’une mĂ©moire vive de 8 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go (extensible via microSDHC jusqu’à 512 Go) et d’une batterie de 3400 mAh compatible charge rapide. Besoin d’en savoir plus ? N’hĂ©sitez pas Ă faire un tour sur notre article consacrĂ© au test du Galaxy S10.