Le Samsung Galaxy Note Lite est de retour sous la barre des 450 € !

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite fait son retour sous la barre des 450 € du coté des enseignes Boulanger et Cdiscount. Il y est affiché à seulement 449 euros. Plutôt pas mal puisque il est commercialisé hors promo à 609 euros. Trois coloris sont disponibles : noir, rouge et silver.

Si vous avez raté le dernier bon plan pour avoir le Samsung Galaxy Note 10 Lite sous la barre des 450 euros, vous pouvez profiter de cette nouvelle offre qui permet de se le procurer une nouvelle fois à moindre coût. Il est disponible à 449 € sur les sites des enseignes Cdiscount et Boulanger.

Le Galaxy Note 10 Lite est une excellente alternative aux variantes Note 10 standard et Note 10 Plus. Il propose une partie photo composée d’un triple capteur photo de 12 MP à l’arrière et d’une caméra de 32 MP pour les selfies.

Pour le reste, le smartphone est équipé d’un écran Super AMOLED Infinity-O Full HD+ de 6,7 pouces, d’un processeur Samsung Exynos 9810, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu’à 512 Go par carte microSDXC), d’une batterie de 4 500 mAh compatible charge rapide et du système d’exploitation Android 10 (avec l’interface Samsung One UI 2.0).

