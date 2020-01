Galaxy Note 9 : grosse baisse de prix il devient enfin abordable !

L’opĂ©rateur Orange propose un bon plan sur sa boutique en ligne pour acquĂ©rir le smartphone haut de gamme Samsung Galaxy Note 9 sous la barre des 500 euros, Ă plus exactement 489.90 euros. Ce dernier est disponible Ă ce tarif avantageux dans les coloris noir et bleu.Â

Alors que le Samsung Galaxy Note 10 fait l’objet d’un bon plan sur Cdiscount , le Galaxy Note 9 voit son prix baisser considĂ©rablement via une promotion sur le site de la boutique en ligne de l’opĂ©rateur Orange qui permet d’avoir le Samsung Galaxy Note 9 dans sa variante 128 Go dans les coloris bleu et noir pour 489.90 euros. On ne prĂ©sente plus ce smartphone qui reprĂ©sente Ă ce tarif un des meilleurs rapport qualitĂ© prix du moment.

MĂŞme s’il est sorti en aoĂ»t 2018, il est toujours d’actualitĂ© en ce dĂ©but d’annĂ©e. Disposant d’un 6,4 pouces QHD+ Super AMOLED (avec une dĂ©finition de 1440 x 2960 pixels), le Note 9 tourne sous Android 9.0 avec la surcouche maison Samsung One UI et offre une excellente autonomie grâce Ă sa batterie d’une capacitĂ© de 4000 mAh compatible charge rapide.

La partie hardware est assurĂ©e par le processeur maison Samsung Exynos 9810 cadencĂ© Ă 4Ă—2,8GHz + 4Ă—1,7GHz couplĂ© Ă 6 Go de mĂ©moire vive. Le stockage interne de 128 Go est extensible via microSD (jusqu’Ă 512 Go). Il est Ă©galement Ă©tanche grâce Ă sa certification IP68. La partie photo n’est pas en reste puisque le Note 9 s’avère ĂŞtre un excellent photophone avec un capteur principal 12 MP Dual Pixel (capteur tĂ©lĂ©objectif 12 MP avec zoom optique x2).

