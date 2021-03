Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra est à prix cassé chez Cdiscount, vite !

Vous désirez vous procurer le Galaxy Note 20 Ultra à prix réduit ? C'est possible grâce à ce bon plan Cdiscount où le site marchand vous permet de faire une belle économie de plus de 500 euros sur le tarif conseillé du smartphone de la marque Samsung.

Après le Galaxy S21 à moins de 760 euros, c'est au tour d'un autre smartphone de la gamme Galaxy de faire l'objet d'une belle offre de la part de Cdiscount.

Cette fois-ci, place au puissant Galaxy Note 20 Ultra qui est en promotion sur le site marchand français. Le téléphone de la marque Samsung disponible dans un coloris est en effet vendu à 799 euros au lieu de 1309 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 510 euros. Pour information, aucuns frais de port ne sont appliqués dans le cas d'une livraison à domicile ou en point relais.

Présentée en même temps que le Galaxy Note 20, la version Ultra du téléphone du même nom est considérée comme un smartphone haut de gamme. Le Note 20 Ultra est équipé d'un écran Infinity-O AMOLED de 6,9 pouces avec une définition de 3200 x 1444 pixels, d'un processeur Exynos 990 (7nm), d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go (extensible jusqu'à 1 To par carte microSD), d'une batterie de 4500 mAh et du système d'exploitation mobile Android 10 avec une surcouche One UI 2.5. La partie photo se compose d'un triple capteur principal de 108 MP (f / 1.8) + 12 MP (f / 2.2 ultra grand angle) + 12 MP (f / 3.0) et d'un capteur frontal de 10 MP (f / 2.2). Pour en savoir plus sur le téléphone, n'hésitez pas à jeter un oeil sur notre article associé au test du Samsung Galaxy Note 20 Ultra.