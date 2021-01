Samsung Galaxy Note 20 : 260€ de réduction chez la Fnac !

Grosse promotion sur le Samsung Galaxy Note 20 256Go chez la Fnac. Pour quelques jours seulement, l’enseigne vous propose en effet 260€ de réduction. Le smartphone haut de gamme se retrouve alors à seulement 699€ au lieu de 959€.

En ce moment, vous pouvez profiter du Samsung Galaxy Note 20 6,7 pouces Double SIM 256Go Bronze pour seulement 699€ au lieu de 959€. Pour profiter de cette réduction exceptionnelle de 260€, vous n’avez qu’une seule chose à faire : acheter le smartphone depuis le site de la Fnac.

Du très haut de gamme pour moins de 700€

Sorti en août 2020, le Samsung Galaxy Note 20 vendu par la Fnac est équipé d’un processeur SoC Exynos 990 avec 8Go de RAM, un écran poinçonné Super AMOLED de 6,7 pouces et 256Go de stockage. Doté d’un triple capteur photo à l’arrière, il propose un capteur photo principal de 64 MP accompagné d’un capteur 12 MP et d’un capteur 13 MP. Sa caméra frontale est de 10 MP pour des selfies de qualité.

Il est également équipé d’une batterie de 4300 mAh. Il peut ainsi rester allumé et être utilisé toute une journée, voire plus, sans coupure ni besoin de recharge. Côté interface, il bénéficie de la technologie ONE UI 2.5 et est personnalisable facilement avec notamment un thème sombre et deux types de navigations gestuelles. C’est finalement le digne successeur du Samsung Galaxy Note 10.

