Le Samsung Galaxy Note 10+ est à 759.05 € avec ce code promo

Le smartphone premium de Samsung, le Galaxy Note 10+ fait l’objet d’une promotion sur le site Top Achat. Ce dernier y est proposĂ© dans sa variante avec 256 Go de mĂ©moire de stockage interne Ă 759.05 euros grâce Ă un code promo. Une excellente opportunitĂ© pour ceux qui voudraient se le procurer Ă moindre coĂ»t.Â

Profitez vite de ce nouveau bon plan vue sur le site de l’enseigne en ligne Top Achat qui permet d’avoir le Samsung Galaxy Note 10+ 256 Go dans son coloris noir cosmos Ă 759.05 euros. Vous devez pour bĂ©nĂ©ficier de ce tarif avantageux, renseigner le code promo SALUT dans le champs prĂ©vu Ă cet effet une fois le smartphone ajoutĂ© Ă votre panier.

Le Samsung Galaxy Note A0+ est le top du top de chez Samsung ! Le smartphone embarque le puissant processeur maison Exynos 9825 octo core 2.7 Ghz (2.7 GHz + 2.4 GHz + 1.4 GHz), Ă©paulĂ© par 12 Go de mĂ©moire RAM. Il arbore un superbe Ă©cran Infinity AMOLED HDR10+ de 6.8″ pouces de dĂ©finition Quad HD+ 3040 x 1440 pixels et 498 ppp avec protection Gorilla Glass 6, l’un des meilleurs du marchĂ©.

Double SIM, il peut Ă©galement accueillir une carte micro SD (jusqu’Ă 1To) pour Ă©tendre sa capacitĂ© de stockage de 256 Go. Sa batterie d’une capacitĂ© de 4 300 mAh est compatible charge rapide 45 W et recharge sans fil. Concernant la partie photo, il est l’un des meilleurs dans ce domaine et embarque trois capteurs : ultra grand-angle (16 MP f/2,2 ; champ de vision 123°); grand-angle (12 MP ; double ouverture f/1,5 et f/2,4 ; OIS ; champ de vision 77°, AF Dualpixel Ă dĂ©tection de phase) et tĂ©lĂ©objectif (12 MP f/2,1 OIS champ de vision 45°).

