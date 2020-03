Prix en chute libre sur les Galaxy Note 10+ et Galaxy S10 sur Cdiscount !

Les smartphones haut de gamme Samsung Galaxy Note 10+(256 Go) et Galaxy S10 (128 Go) font en ce moment l’objet d’une grosse baisse de prix sur le site de l’enseigne en ligne Cdiscount. Il est possible de se procurer le Galaxy Note 10+ dans sa variante 256 Go pour 699 € et le Galaxy S10 pour 549 €.

Cdiscount casse le prix des Galaxy Note 10+ et Galaxy S10 !

Si vous envisagez d’acquĂ©rir un smartphone haut de gamme sans y mettre le prix fort, les Samsung de l’annĂ©e dernière ont encore de beaux jours devant eux? Vous pouvez profiter d’une offre limitĂ©e Cdiscount qui permet d’avoir le Galaxy S10 128 Go pour 549 € et le Galaxy Note 10+ 256 Go pour 699 €.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GALAXY NOTE 10+

CLIQUEZ ICI POUR ACHETEZ LE GALAXY S10

Le Samsung Galaxy Note 10+ conviendra plus aux personnes Ă l’aise avec un smartphone grand Ă©cran puisque ce dernier est plus imposant que celui du S10. En effet, le terminal est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran Infinity 6.8’’, Dynamic AMOLED de dĂ©finition Quad HD+ 1440 x 3040 pixels, HDR10+, avec filtre de lumière bleue, et protection Gorilla Glass 6.

Coté hardware, on retrouve le processeur maison Samsung Exynos 9825 Octo-Core cadencé à 2.7 GHz et épaulé par 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne extensible via micro SD. Pour la partie photo, le smartphone excelle grâce à notamment un quadruple capteur 12 MP Dual Pixel (f/1.5-f/2.4) + Ultra Grand Angle 16 MP (f/2.2) + Téléobjectif 12 MP (f/2.1, zoom optique x2) + ToF, HDR10+, stabilisation optique, vidéo 4K, caméra frontale 10 MP Dual Pixel (f/2.2).

A voir :Â notre test complet du Samsung Galaxy Note 10+

Le Samsung Galaxy S10 propose une fiche technique un peu à la baisse par rapport au Note 10+ mais reste excellent dans tous points. On a droit au SoC maison Exynos 9820 Octo-coeur 2,8 GHz, avec une dalle Super AMOLED infinity de 6,1 pouces de définition Quad HD+ (1440 x 3040px).

Le smartphone tourne sous Android 9 Pie et vient avec 8 Go de mĂ©moire vive et 128 Go de stockage interne, toujours extensible via microSD jusqu’à 512 Go. Son autonomie est assurĂ©e par une batterie de 3400 mAh compatible charge rapide. Pour plus d’informations, nous vous invitons Ă jeter un oeil sur notre article consacrĂ© au test du Galaxy S10.