Grosse chute de prix sur le Galaxy Note 10 Lite : il est à moins de 500 € !

Si vous souhaitez vous offrir le Samsung Galaxy Note 10 Lite, c’est le bon moment ! L’enseigne Boulanger propose actuellement une opĂ©ration de reprise de votre ancien mobile permettant de bĂ©nĂ©ficier d’un bonus d’une valeur de 110 €. Le smartphone revient ainsi Ă 499 € au lieu de 609 €. Explications.

Afin de profiter de ce bon plan et avoir le Samsung Galaxy Note 10 Lite sous la barre des 500 euros (499 € plus exactement), vous devez sĂ©lectionner le retrait en magasin lors de votre commande. Munissez-vous du mobile que vous souhaitez faire reprendre (il doit ĂŞtre fonctionnel) et rendez-vous en magasin pour bĂ©nĂ©ficier de la remise de 110 €. L’offre est valable dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 31 mars 2020.

A la base vendu pour 609 €, il revient ainsi Ă 499 € ! Ce smartphone est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran Super AMOLED Infinity-O Full HD+ de 6,7 pouces, supportant le HDR et Always-On. Sous le capot, on retrouve l’excellent SoC maison Samsung Exynos 9810, gravĂ© en 10 nn et cadencĂ© jusqu’à 2.7 Ghz, qui est sans rappeler identique Ă celui que l’on retrouve sur les Galaxy S9 et S9+. et assure de bonnes performances grâce Ă notamment les 6 Go de mĂ©moire RAM embarquĂ©s.

Coté stockage interne, le terminal dispose de 128 Go extensibles par microSDXC (jusqu’à 512 Go supplémentaires). Très autonome, il embarque une batterie grosse capacité de 4 500 mAh qui plus est supporte aussi la charge rapide de 25 Watts maximum.

Coté connexions sans fil et connectique, le Galaxy Note 10 Lite propose le NFC, LTE (dual SIM), WiFi ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS (Glonass, Beidou, Galileo) et un port USB type-C. Le plus accessible de la gamme Note ne déroge pas à la règle du stylet, et ce dernier est également de la partie. Enfin, le smartphone se paye le luxe de tourner sous Android 10, avec la surcouche maison très réussite de la firme coréenne, One UI 2.0.

