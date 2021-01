Samsung Galaxy Buds : grosse baisse de prix pour les écouteurs chez Darty

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter de réductions allant jusqu’à -25% sur les Samsung Galaxy Buds classiques et les Samsung Galaxy Buds Live. Vous pouvez ainsi économiser jusqu’à 50€ tout en découvrant la qualité audio Samsung.

Stars de la vente flash Darty, les Samsung Galaxy Buds noirs ou blancs sont en ce moment à -20% sur le site de l’enseigne. Vous pouvez ainsi vous les procurer pour seulement 79,99€ au lieu de 99,99€. Attention, l’offre n’est valable que dans la limite des stocks disponibles et ces derniers s’épuisent vite !

Dotés d’un design ergonomique, les Galaxy Buds sont intra-auriculaires et complètement sans fil. Ils sont légers, performants et s’adaptent à vos besoins (appels ou écoute de musique) en un seul geste. Livrés avec un étui de charge, ils vous permettent d’écouter votre musique pendant 6h sans recharge + 7 heures grâce à l’étui.

-25% sur les Samsung Galaxy Buds Live noir ou bronze

Pour cette vente flash, Darty vous propose également -25% sur les écouteurs Samsung Galaxy Buds Live. Ils coûtent ainsi 149,99€ au lieu de 199,99€. Deux coloris sont possibles : noir et bronze.

Intra-auriculaires et sans fil, les Samsung Galaxy Buds Live vous offrent 6h d’écoute + 11h grâce à l’étui de charge livré avec. Ils vous proposent également la réduction active du bruit avec commandes et microphones intégrés. Adaptés au sport, ils sont résistants aux éclaboussures et à la transpiration.

Cet article est une publication sponsorisée par Darty.