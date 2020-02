Samsung Galaxy A80 : Cdiscount le propose enfin à son juste prix !

CommercialisĂ© au tarif salĂ© de 659 euros, le Samsung Galaxy A80 fait en ce moment l’objet d’une grosse baisse de prix sur le site du commerçant en ligne Cdiscount. Il est affichĂ© Ă 349 euros dans les coloris noir et argent.Â

Vous attendiez un bon plan pour acquĂ©rir le smartphone Samsung Galaxy A80 Ă un bon prix ? Vous avez bien fait de prendre votre mal en patience. L’enseigne en ligne Cdiscount propose une promotion permettant de se le procurer Ă 349 euros. Il est disponible Ă ce prix rĂ©duit dans les coloris argent et noir.

Ce smartphone milieu de gamme arbore un écran Infinity de 6.7 pouces Super AMOLED de définition Full HD+ (1080 x 2400 pixels). Il conviendra aux personnes voulant un mobile exempt de toute encoche ou poinçon sur sa face avant. La particularité de ce modèle est son appareil photo à la fois coulissant et rotatif permettant de prendre des selfies avec l’appareil photo principal.

En parlant de photo, l’appareil embarque un module composĂ© de 3 capteurs (48 MP + 8 MP Ultra grand-angle + TOF). On retrouve un lecteur d’empreintes optique logĂ© sous l’écran pour dĂ©verrouiller le smartphone. Le Galaxy A80 embarque le SoC  Snapdragon 730, couplĂ© Ă 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (non extensibles). Suffisant pour se montrer rapide et fluide dans toutes les tâches du quotidiens et faire tourner la majoritĂ© des jeux en 3D.

Avec une batterie de 3 700 mAh, son autonomie se révèle être assez moyenne et il est difficile de tenir une journée entière sans passer par la case recharge. Heureusement, le smartphone propose un système de recharge rapide avec un chargeur de 25W inclus. Enfin, le tout tourne sous One UI, basé sur Android 9.0 Pie et aura droit à la mise à jour vers Android 10.

