Le Samsung Galaxy A42 est à prix cassé chez Rakuten !

Profitez vite de ce bon plan téléphonie pour vous procurer le Galaxy A42 à prix cassé. Grâce à un code promotionnel et une ODR, le tarif du smartphone compatible 5G de la marque Samsung atteint les 269 euros sur le site Rakuten, via le vendeur Boulanger.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En ce mercredi 21 avril 2021 uniquement, le site marchand Rakuten permet ses clients de bénéficier de 30 euros de réduction dès 299 euros d'achats par l'intermédiaire d'un code promotionnel. Ainsi, via la boutique française Boulanger, le Samsung Galaxy A42 compatible avec le réseau mobile 5G et proposé dans un coloris noir est vendu à 309 euros au lieu 339 euros. La remise s'effectue grâce au coupon RAKUTEN30 qui est à saisir dans le panier. Avec cet achat, les membres du ClubR obtiendront 927 Rakuten Points, ce qui correspond à 9,27 euros de réduction sur leur prochaine commande.

Mais ce n'est pas tout ! Le smartphone du géant coréen peut atteindre un prix de revient de 269 euros avec une offre de remboursement de 40 euros valable avant le 31 mai 2021. Pour constituer le dossier concernant l'ODR (voir conditions), il faudra notamment inclure la facture de Boulanger qui sera envoyée numériquement à l'issue de l'achat chez Rakuten.

Pour en revenir au Galaxy A42, le smartphone de Samsung présenté en octobre 2020 est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,6 pouces, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible par carte microSD jusqu'à 1 To), d'un processeur Snapdragon 750G et d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 15W. Le tout fonctionne avec le système d'exploitation mobile Android. La partie photo se compose d'un quadruple capteur de 48 + 8 + 5 + 5 MP et d'un capteur selfie de 20 MP. Pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez jeter un oeil sur notre article associé au test du Samsung Galaxy A42 ou en vidéo ci-dessous.