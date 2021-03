Smartphone 5G pas cher : le Samsung Galaxy A32 est au meilleur prix chez Electro Dépôt

À la recherche d'un smartphone 5G pas cher ? Grâce à ce bon plan Electro Dépôt, vous pouvez vous procurer le Samsung Galaxy A32 sous la barre des 300 euros. On fait le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

Alors qu'il est encore possible d'acquérir en promotion le Samsung Galaxy A51 sous forme de pack, un autre smartphone de la gamme Galaxy fait aussi l'objet d'une offre intéressante chez Electro Dépôt.

Ainsi, le Samsung Galaxy A32 compatible avec le réseau mobile 5G est proposé au tarif de 298,89 euros. D'autres sites marchands proposent le smartphone du géant coréen mais à des prix légèrement supérieurs. En ce qui concerne les frais de port, ils sont offerts dans le cas d'une livraison à domicile ou d'un retrait en point relais.

Dévoilé en janvier 2021, le Galaxy A32 est le successeur du Galaxy A31 qui tourne sous le système d'exploitation mobile Android. Le smartphone embarque un écran en FHD+ de 6,5 pouces avec une définition de 1600 x 720p. On retrouve aussi la présence du processeur Mediatek MT6853 2.0 GHz Octa-core, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible via port MicroSD jusqu'à 1 To) et d'une batterie de 5 000 mAh. La partie photo est composée d'une caméra arrière de 48 + 8 + 5 + 2 MP et d'une caméra frontale de 13 MP.