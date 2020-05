Samsung et Hyundai pourraient collaborer pour créer une voiture électrique

Des dirigeants de Samsung et Hyundai se sont rencontrés dans une usine de batteries du groupe coréen près de Séoul. Les deux groupes veulent collaborer pour créer un véhicule électrique. Celui-ci pourrait embarquer des batteries solides développées par Samsung.

Des dirigeants de Samsung SDI, la branche du groupe coréen spécialiste de la fabrication de batteries et accumulateurs, ont rencontré des responsables de Hyundai au détour de la visite d’une usine de batteries au sud de Séoul. Cette usine en particulier fabrique des petites batteries pour appareils portables ainsi que des batteries pour voitures électriques. Selon ZDNet, il était question de la prochaine génération de technologies de batteries, et les deux parties auraient échangé sur l’avancement de leurs recherches.

Samsung et Hyundai pourraient créer la première voiture dotée d’une batterie solide

Et il semblerait que les deux firmes souhaitent collaborer. Pour l’heure Hyundai se fournit pourtant exclusivement chez LG Chez et SK innovation. En fait ce qui semble intéresser Hyundai, 5e du marché des voitures électriques, c’est la technologie de batteries solides que Samsung SDI est en train de développer. La technologie permettrait d’augmenter la densité energétique des batteries tout en augmentant leur durée de vie et leur sécurité. A en croire Samsung, ce type de batteries pourrait déboucher sur des véhicules dotés d’environ 800 km d’autonomie et plus de 1000 cycles de charge.

Hyundai continue comme les autres constructeurs à développer ses gammes hybrides et électriques. D’ici 2025, le constructeur devrait lancer 44 nouveaux modèles dont 23 véhicules entièrement électriques. Si elle tient ses promesses, la technologie de batteries Samsung pourrait délivrer un avantage comparatif aux véhicules Hyundai. Pour l’heure, néanmoins, ni Samsung ni Hyundai n’on souhaité faire de commentaires pour confirmer leur collaboration. Que pensez-vous de ce possible partenariat ? Partagez votre avis dans les commentaires.

