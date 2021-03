Samsung : chute de prix pour le Galaxy A41 chez la Fnac

Alors que le Samsung Galaxy A42 est sorti en novembre dernier, son prédécesseur, le Galaxy A41, est à prix cassé chez la Fnac. L'enseigne propose en effet une réduction de -26% sur le smartphone. Mais attention, l'offre est à durée limitée alors profitez-en dès maintenant.

Découvrir le Samsung Galaxy A41 chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter du Samsung Galaxy A41 Double SIM 64Go Noir prisme à prix cassé. L'enseigne vous propose un pack avec le smartphone + une coque de protection transparente et une protection d'écran pour seulement 259€ au lieu de 349€.

Le Galaxy A41 : un milieu de gamme qui a tout ce qu'il faut où il faut

Très abordable, le Samsung Galaxy A41 se place sur le secteur du milieu de gamme, mais propose tout de même une fiche technique impressionnante. Doté d'un écran de 6,1 pouces panoramique Hull HD+ Super AMOLED, il propose 16M de couleurs, un filtre de lumière bleue et un lecteur d'empruntes digitale optique. Son format est compact et léger et il ne pèse que 152 grammes.

Côté performances, le Galaxy A41 est équipé d'un processeur Cortex-A75 & Cortex-A55 avec 8 coeurs et 4Go de RAM. Sa batterie de 3500 mAh offre une autonomie solide qui lui permet de rester allumé toute une journée sans problème.

Côté photo, il propose un capteur frontal de 25Mpx pour des selfies de qualité et 3 modules arrières : un grand-angle de 48Mpx, un ultra grand-angle de 8Mpx et un module de 5Mpx.

Si vous commandez le Galaxy A41 chez la Fnac, vous recevez avec votre smartphone une coque de protection résistante à la chute jusqu'à 1m et un verre trempé résistant à la rayure. La Fnac vous offre également 4 mois d'abonnement à la plateforme Deezer Premium et les frais de livraison.

Pour profiter de toutes ces offres, rendez-vous maintenant sur le site de la Fnac.

