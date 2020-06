Procurez-vous le superbe Galaxy Note 10 Lite sous la barre des 450€ !

Si vous avez l’intention de vous procurer prochainement le Galaxy Note 10 Lite, c’est maintenant ou jamais ! L’enseigne Electro Dépôt propose actuellement le smartphone de Samsung sous la barre des 450 euros, à plus exactement 449,98 euros.

Si vous avez le précédent deal sur le Galaxy Note 10 Lite lors des derniers French Days, voici une belle occasion de vous rattraper avec ce nouveau bon plan.

Au cours d’une durée indéterminée, Electro Dépôt propose sur son site internet le superbe smartphone du géant coréen Samsung à 449,98 euros. Pour information, pour éviter de payer des frais de port supplémentaires, il est conseillé de retirer gratuitement le produit en magasin-dépôt.

Du côté des caractéristiques, la version légère du Note 10 est un téléphone équipé d’un écran Super AMOLED Infinity-O Full HD+ de 6,7 pouces, d’un processeur Samsung Exynos 9810, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu’à 512 Go par carte microSDXC), d’une batterie de 4 500 mAh compatible charge rapide et du système d’exploitation Android 10 (avec une surcouche One UI 2.0). Pour la photo, on pourra noter la présence d’un triple capteur principal de 12 + 12 + 12 MP avec IA et d’un capteur frontal de 32 MP. Enfin, le NFC, le WiFi, le Bluetooth 5.0, le GPS (Glonass, Beidou, Galileo), le port USB type-C, la reconnaissance faciale et le lecteur d'empreintes digitales sont notamment de la partie.