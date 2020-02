Saint-Valentin 2020 : notre sélection des meilleurs smartphones à offrir

La Saint-Valentin approche ! Vous ne savez pas encore quoi offrir à votre moitié en plus d’une nuit de folie, d’une boîte de chocolats en forme de coeur et d’un superbe bouquet de roses rouges ? Et si vous lui dénichiez le smartphone parfait ? Pour vous aider dans vos recherches de dernière minute, on vous a concocté une petite sélection des meilleurs modèles du moment !

En matière de technologie, tout le monde n’a pas les mêmes besoins. Que votre moitié préfère les appareils dotés d’un écran géant, ou qu’elle préfère les modèles plus compacts, il y en aura pour tous les goûts, et pour toutes les bourses, dans la sélection ci-dessous. Pour aller de pair avec le smartphone flambant neuf que vous allez lui offrir, on vous propose aussi de découvrir notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles pas chers en 2020.

Google

Google Pixel 3a

Votre moitié est féru de photos sur smartphone ? Offrez-lui le Google Pixel 3a. Pour 349 €, le smartphone de Google propose un excellent rapport qualité prix avec une partie photo assurément excellente pour un appareil de cette trempe. On retrouve ainsi un capteur principal de 12,2 MP f/1.8 Dual-Pixel Sony IMX 363, autofocus à détection de phase, stabilisation optique et électronique, 28 mm et un capteur frontal de 8MP f/2.0, mode portrait.

Son format compact abritant un écran de 5.6 pouces OLED FHD+ 2220 x 1080 pixels conviendra particulièrement à la gente féminine. Sous le capot, on retrouve un processeur Snapdragon 670 couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. Le tout tourne sous la version Android One Pie 9.0.

A voir : les meilleures offres pour acheter le Google pixel 3a au prix le moins cher

Honor

Honor 9X

Dans la lignée d’un P30 Lite ou d’un Redmi Note 8 Pro, le Honor 9X, pour un prix ne dépassant pas les 300 € est sans doute le meilleur rapport qualité prix du constructeur chinois. On retrouve pour l’affichage un écran de 6,6 pouces de définition 2340 x 1080 pixels, ainsi qu’un processeur Hilicon Kirin 710F 4 x Cortex A73 2.2 GHz + 4 x Cortex A53 1.7 GHz.

Le tout tourne sous Android 9.0 Pie. Concernant la mémoire interne, le smartphone dispose de 128 Go extensibles jusqu’à 512 Go. Pour le reste, 4 Go de mémoire RAM, une batterie de 4000 mAh, et un triple capteur de 48 MP + 8 MP + 2 MP et d’une caméra frontale de 48 MP couronnent le tout. Une coque de protection est également livré avec le smartphone, toujours appréciable.

Huawei

Huawei P30 Lite

Si c’est un smartphone compact qui vous tente, notamment pour votre bien aimée, vous pouvez vous tourner vers le Huawei P30 Lite. Ce smartphone moins grand et surtout moins onéreux que les P30 et P30 Pro est le compromis parfait. Assez performant sans atteindre leur niveau, il embarque un processeur Kirin 710 Octo-Core (cadencé à 4 x 2.2 GHz + 4 x 1.7 GHz) couplé à 4 Go de mémoire RAM et 128 Go de mémoire interne extensibles à 512 Go via carte microSD.

La partie photo est clairement son point fort puisqu’il propose un appareil photo principal avec triple capteurs développé en partenariat avec Leica. Pour le reste, on est sur un système Android 9.0 Pie avec EMUI 9.0.1, un écran 6.15 pouces de définition Full HD+ 1080 x 2312 pixels et une batterie de 3340 mAh. L’appareil a des dimensions de 152.9 x 72.7 x 7.4 mm pour 159 grammes.

Huawei Y6 2019

Encore plus accessible que le P30 Lite, le Huawei Y6 2019 conviendra aux personnes voulant faire plaisir sans trop dépenser. Le smartphone propose un superbe écran LCD de 6 pouces de définition 720P. On retrouve un processeur MT6761 Helio A22 épaulé par 2 Go de RAM. Suffisant pour les tâches du quotidien, un peu faible pour le jeu ou le multi-tâches.

Son autonomie est plutôt bonne grâce à la présence d’une batterie de 3 020 mAh. La mémoire de 32 Go peut au premier abord sembler assez limitée, mais il est possible de l’étendre via le port micro SD dédié. Le tout tourne sous Android 9 et la partie photo, est assurée par un capteur unique de 13 MP à l’arrière et une caméra selfie de 8 MP.

OnePlus

OnePlus 7 Pro

Si vous voulez en mettre plein la vue et misez sur l’originalité, optez pour un smartphone OnePlus ! Le OnePlus 7 Pro est un smartphone haut de gamme qui joue résolument dans la cour des grands. Avec son processeur Qualcomm Snapdragon 855 couplé à 6, 8 ou 12 Go de mémoire RAM et décliné en trois couleurs : Dark Gray, Nebula Blue et Almond (édition limitée), il représente pour 699 € une excellente alternative aux modèles les plus onéreux.

Son écran sublime de 6.67 pouces Fluid AMOLED QHD+ (3120 x 1440 pixels) propose un ratio taille écran de 88.6% et un taux de rafraîchissement de 90Hz. La partie son est assurée par des hauts-parleurs stéréo certifiés Dolby Atmos. avec pas moins de trois modes d’écoute.

Son écran est dépourvu de quelque encoche que ce soit puisque le smartphone intègre un module rétractable abritant un capteur de 16 mégapixels. La partie arrière du smartphone laisse place au triple capteur photo qui se compose de la sorte : un capteur principal Sony IMX 586 de 48 MP (26mm), un capteur téléphoto de 8 MP (78mm) et un capteur ultra grand-angle de 16 MP (17mm). Enfin, le smartphone est compatible charge rapide 30W et embarque une batterie de 4 000 mAh. De quoi tenir facilement une journée sans passer par la case recharge.

A voir : les meilleures offres pour acheter le OnePlus 7 Pro au prix le moins cher

Samsung

Samsung Galaxy A51

Si votre moitié souhaite un smartphone récent proposant un excellent rapport qualité prix, vous pouvez lui offrir le Samsung Galaxy A51 sorti récemment. Ce smartphone milieu de gamme propose une fiche technique très correcte avec notamment la présence d’un processeur Exynos 9611 couplé à 4 Go de RAM et un stockage interne de 128 Go.

Avec son design se rapprochant des appareils haut de gamme de la firme, il arbore un superbe écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces et tourne sous Android 10 avec One UI 2.0. Sa batterie d’une capacité de 4 000 mAh est compatible charge rapide.

Coté photo, vous pourrez immortaliser vos moments les plus romantiques grâce à sa caméra principale de 48 mégapixels qui permet de capturer des photos nettes et claires en très haute résolution, de jour comme de nuit. Il est proposé pour 379 €.

A voir : les meilleures offres pour acheter le Samsung Galaxy A51 au prix le moins cher

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Moins premium que les Galaxy Note 10 et Note 10+, le Note 10 Lite est le premier des smartphones de la gamme à être accessible. Disponible à partir de 609 €, il représente une excellent alternative au deux premières variantes qui peuvent s’avérer être assez onéreuses pour certains utilisateurs. On regrette néanmoins que son SoC ne soit qu’un Exynos 9810 soit celui des Galaxy S9 et Note 9.

Le Note 10 Lite est compatible NFC, LTE (dual SIM), WiFi ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS (Glonass, Beidou, Galileo) et USB type-C. Son stylet S-Pen (il s’agit d’un Note, n’oublions pas) est aussi le même que celui du Note 9 : il est compatible Bluetooth et peut contrôler certaines applications. En revanche, il n’intègre pas d’accéléromètre comme celui du Note 10. La version d’Android pré-installée est évidemment Android 10, affublé de la surcouche One UI 2.0.

À voir : les meilleures offres pour acheter le Samsung Galaxy Note 10 Lite au prix le moins cher

Xiaomi

Xiaomi Mi 9T Pro

Si votre budget ne dépasse pas les 500 € et que vous voulez offrir un smartphone sans compromis, nous vous recommandons le Xiaomi Mi 9T Pro. Proposé aux alentours des 400 €, ce dernier embarque l’un des processeur les plus puissants du moment : le Qualcomm Snapdragon 855.

Véritable concentré de technologie, il arbore un écran AMOLED de 6,39 pouces et des rebords minimalistes puisqu’il ne dispose d’aucune encoche lui procurant un design très élégant. En effet, ce smartphone intègre une caméra popup qui se déploie sur le côté. Très endurant, sa batterie d’une capacité de 4 000 mAh est compatible avec la recharge rapide jusqu’à 27W.

Coté stockage interne, le smartphone est décliné en 64 Go ou 128 Go avec 6 Go de RAM. La partie photo est très bonne, sans pour autant atteindre le niveau des meilleurs smartphones grâce à l’incorporation d’un triple capteur photo qui se compose de la sorte : un module principal de 48 mégapixels (f/1,75), un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels d’ouverture f/2,4 et un téléobjectif de 8 mégapixels (f/2,4).

Xiaomi Redmi Note 8 Pro



Sans doute l’un des meilleurs smartphone sous la barre des 300 €, le Redmi Note 8 Pro est le cadeau idéal à offrir à votre amoureux (euse) pour la Saint Valentin. Pour un prix contenu, vous avez un appareil très polyvalent qui propose d’excellentes performances. Animé par le processeur Helio G90T couplé à 6 ou 8 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de mémoire interne, extensible via micro SD.

Il arbore un écran LCD FHD+ de 6,53 pouces qui occupe 91,4% de la façade, pourvu d’un emplacement type « goutte d’eau » qui abrite un capteur frontal de 20 MP. On retrouve un capteur principal Samsung de 64MP, accompagné de trois autres capteurs : un module ultra-grand-angle de 8MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un capteur macro de 2 MP. Enfin, vous pourrez converser des heures durant avec votre moitié puisque le smartphone embarque une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide QuickCharge 4+ et livré avec un charger 18 W.

A voir : les meilleures offres pour acheter le Xiaomi Redmi Note 8 Pro au prix le moins cher

🎁Quel smartphone offrir pour la Saint-Valentin ?

Le choix peut s’avérer être difficile mais si vous prenez en compte quelques critères, vous trouverez facilement quel smartphone offrir à votre moitié. Logiquement, si votre partenaire aime les photos, vous vous tournerez vers les meilleurs smartphones en photo. S’il passe beaucoup de temps sur son mobile, vous vous tournerez vers les smartphones proposant la meilleure autonomie. Tout est une question de juste milieu. Il existe des smartphones offrant ces deux critères à la fois, et même parfois plus. Le tout est de bien prendre son temps et définir quel type de besoin lui correspond le mieux.

🤔Quelle taille d’écran choisir ?

Tout dépend là aussi des préférences de chacun. Certaines personnes sont à l’aise avec un smartphone de grande taille et l’utilise le plus souvent à deux mains quand d’autres préfèrent un appareil compact, facile à manipuler d’une seule main. Le choix concernant les appareils compact est de plus en plus réduit, étant donné la démocratisation des écrans toujours plus grands mais il existe cela dit des smartphones assez compacts comme les Google Pixel 3a et le Xiaomi Mi 9 SE.

👍Quelles sont les marques de confiance ?

Les marques de confiance sont Samsung qui propose des smartphones allant de l’entrée de gamme au très haut de gamme, Huawei, numéro deux mondial qui ne cesse d’agrandir sa gamme et offre des appareils très performants, notamment au niveau de la photo ou bien encore Xiaomi, le constructeur chinois qui a dans son catalogue des smartphones haut de gamme dans la tranche de prix des milieu de gamme.

Plus premium, OnePlus fait figure d’outsider et propose (pour le moment) des appareils haut de gamme, plus accessibles que ceux des leaders du marchés. Google est également une marque de confiance et propose ses excellents Pixels, toujours les premiers à recevoir les nouvelles moutures d’Android.

📱Nos tests des smartphones à offrir pour la Saint-Valentin

Pour ne pas vous tromper dans votre choix, vous pouvez bien entendu lire nos test des smartphones les plus populaires du moment. Ainsi, vous craquerez peut-être pour le Xiaomi Redmi Note 8T, successeur du Redmi Note 7 ou bien pour le OnePlus 7 Pro, premier smartphone de la marque embarquant un module rétractable abritant son capteur photo selfie.

Très tendances en ce début d’année, le Samsung Galaxy A51 propose un des meilleurs rapport qualité prix du moment, tout comme le Xiaomi Mi 9T Pro, flagship embarquant le Qualcomm Snapdragon 855 proposé aux alentours des 400 euros.