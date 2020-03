Réveillez-vous en douceur avec le Lenovo Smart Clock à prix cassé !

Voici un bon plan objet connect√© √† la Fnac ! L’enseigne fran√ßaise sp√©cialis√©e dans le domaine du high-tech propose √† ses clients de se r√©veiller en douceur avec le Lenovo Smart Clock √† prix cass√©.

Les clients Fnac ont donc la possibilit√© d’acqu√©rir en promotion le Smart Clock de la marque Lenovo. Alors qu’il est vendu initialement √† 89,99 euros, le r√©veil connect√© b√©n√©ficie en ce moment d’une r√©duction de 45%. Avec cette promotion, le produit passe ainsi au prix de 49,99 euros.

Equip√© de l’assistant vocal de Google, le Lenovo Smart Clock est un r√©veil connect√© con√ßu pour √™tre install√© sur la table de nuit de votre chambre. Il dispose d‚Äôun √©cran IPS tactile de 4 pouces et int√®gre notamment la technologie Wifi et le Bluetooth. Vous pouvez aussi g√©rer vos appareils connect√©s √† distance ou gr√Ęce √† de multiples fonctionnalit√©s. Le Lenovo Smart Clock prend en charge plus de 10 000 produits de plus de 1 000 marques.

L’appareil vous offre √©galement la possibilit√© de jouer de la musique, de baisser la lumi√®re et de fermer les portes de votre logement. Enfin, le Lenovo Smart Clock est dot√© d’un port USB (situ√© au dos du r√©veil) qui vous permet de recharger votre t√©l√©phone.

