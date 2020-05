Le réveil connecté Lenovo Smart Clock à prix cassé chez Fnac et Darty

Au cours d’une dur√©e tr√®s limit√©e, le r√©veil connect√© Lenovo Smart Clock est √† prix cass√© chez les enseignes Fnac et Darty. Toutes les informations sont √† consulter dans la suite de l’article.

Il ne reste que quelques heures pour vous procurer en promotion le Lenovo Smart Clock sur les sites des enseignes Fnac et Darty.

Alors qu’il est normalement vendu √† 89,99 euros, le r√©veil connect√© voit son prix diminuer √† 44,99 euros ; soit une remise imm√©diate de 45 euros. L’offre promotionnelle est valable jusqu’√† ce mardi 5 mai 2020 √† 10 heures (dans la limite des stocks disponibles) et les frais de port sont offerts pour une r√©ception du produit √† domicile. Pour information, le m√™me produit √©tait vendu 5 euros plus cher √† la fin du mois de mars dernier.

Le Lenovo Smart Clock est un r√©veil connect√© qui est √©quip√© de l‚Äôassistant vocal de Google. Il dispose d‚Äôun √©cran IPS tactile de 4 pouces et int√®gre la technologie Wifi et le Bluetooth. Il est possible de g√©rer vos appareils connect√©s √† distance gr√Ęce √† de multiples fonctionnalit√©s. Enfin, le Lenovo Smart Clock est dot√© d‚Äôun port USB (situ√© au dos du r√©veil) qui vous permet de recharger votre t√©l√©phone.