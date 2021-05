Retour du forfait mobile pas cher de Cdiscount : 20 Go à 1,99 €

Retour du forfait mobile pas cher de Cdiscount qui permet de souscrire à une offre comprenant 20 Go d'internet mobile. Une offre que l'on a déjà pu voir à la mi-avril. Séance de rattrapage si vous n'avez pas pu en profiter le mois dernier. Sans engagement, cette offre est taillée pour les personnes à la recherche d'un forfait mobile pas cher.

Retour du forfait pas cher Cdiscount 20 Go à 1,99 €

Difficile de faire mieux en terme de forfait mobile pas cher. 20 Go à 1,99 € par mois pendant 6 mois, c'est ce que propose l'opérateur virtuel Cdiscount Mobile jusqu'au 20 mai 2021 inclus. Même si la durée de la promotion n'est que de 6 mois, cela reste tout de même assez intéressant. En effet, le coût global sur 6 mois revient à seulement 21,94 €, incluant le prix de la carte SIM (10 euros) à régler au moment de la commande. Une offre qui vaut vraiment le coup.

Au delà des 6 mois, le tarif mensuel du forfait passe à 9 €. Pas d'inquiétude, puisque c'est sans engagement, et libre à vous de vous tourner le moment venu vers une offre similaire ou plus intéressante.

Pour rappel ou à titre d'information, l'opérateur mobile virtuel Cdiscount Mobile exploite les réseaux mobiles d'Orange, SFR et Bouygues Telecom. Vous avez donc l'assurance de bénéficier d'une excellente couverture réseau où que vous habitiez.

Concernant les services que le forfait inclut, on retrouve les traditionnels appels, SMS / MMS illimités en France Métropolitaine, une enveloppe internet de 20 Go dont 2 Go utilisables dans en UE / DOM.

Et aussi le forfait 50 Go à 10 € par mois et pas que la 1ere année !

Si vous cherchez un forfait avec plus d'internet, Cdiscount propose également son forfait 50 Go à 10 € par mois, et pas que la première année. Il comprend les mêmes services que le forfait 20 Go avec cela dit 5 Go utilisables à l'étranger. Une offre toujours sans engagement, avec la carte SIM à 10 euros, valable également jusqu'au 20 mai 2021 inclus.

