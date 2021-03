Retour de la manette Xbox Series moins chère sur Cdiscount

La manette Xbox Series fait l'objet d'un bon plan sur le site Cdiscount. Pour son retour, l'accessoire de la marque Microsoft peut être obtenu à partir de 49,99 euros. Focus sur cette nouvelle bonne affaire !

Si vous avez récemment acheté la Xbox Series X ou la Xbox Series S, alors vous avez peut-être besoin d'une deuxième manette sans fil.

En ce moment, Cdiscount vous permet de vous procurer une manette Xbox Series au prix minimum de 49,99 euros. Plusieurs modèles au choix sont disponibles (Carbon Black, Robot White, Pulse Red, Shock Blue, avec adaptateur sans-fil ou avec câble pour PC) et le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile. Avec cet achat, les membres du service Cdiscount à volonté bénéficieront de 5% du montant de la manette qui iront directement dans la cagnotte de leur compte fidélité.

Concernant ses caractéristiques principales, la manette Xbox Series est équipée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. L'accessoire est doté d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié. Pour terminer, il est possible de personnaliser des boutons avec l'application Xbox Accessories.