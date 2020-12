Le retour de la manette Xbox Series à un bon prix avant Noël, profitez-en vite !

À moins d’une semaine du début des fêtes de fin d’année, la manette sans fil Xbox Series passe sous la barre des 50 euros chez quatre revendeurs français. Il faudra vite en profiter vite car les stocks risquent de partir assez rapidement.

Profitez des derniers jours de l’année 2020 pour acheter la manette Xbox Series X à prix réduit. Alors que son prix conseillé est de 59,99 euros, elle est vendue en ce moment à 49,90 euros ou à 49,99 euros. Le montant du produit varie en fonction du revendeur choisi parmi : Amazon, Boulanger, Cdiscount et la Fnac.

Equipée d’un port USB-type C et d’une surface antidérapante, la nouvelle manette sans fil Xbox X Series, qui s’inspire de la Elite Series 2, dispose de fonctionnalités comme la technologie Xbox sans fil et Bluetooth, une prise casque 3,5 mm et la possibilité de personnaliser des boutons avec l’application Xbox Accessories.

La croix multidirectionnelle a également été améliorée pour offrir une prise en main précise sur les gâchettes. Enfin, on retrouve une option pour le partage de captures d’écran, et de sessions de jeu.