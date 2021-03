Resident Evil 8 est en précommande moins chère sur Auchan et Amazon

Annoncé pour le vendredi 7 mai 2021 sur les plateformes PlayStation et Xbox, Resident Evil 8 (Resident Evil VIllage) est disponible en précommande. Il est possible de se procurer le jeu vidéo au meilleur prix chez Auchan et Amazon, avec 20 euros de réduction. Toutes les informations à connaître sont à consulter dans la suite de l'article.

Dans quelques semaines sortira officiellement le 8ème opus de la saga Resident Evil sur les consoles PlayStation et Xbox One. À cette occasion, Auchan et Amazon proposent à leurs clients respectifs de précommander le jeu vidéo Resident Evil VIllage à partir de 49,99 euros.

Pour information, l'opération de précommande sur Amazon en lien avec le jeu est associée à la mention plus bas prix. Cela signifie que, en cas de baisse ou de hausse du prix du produit entre le jour de la précommande et celui de sa date d’expédition, l’acheteur sera automatiquement facturé au prix le plus bas.

Pour en revenir au jeu, Resident Evil VIllage se déroule quelques années après les événements de Resident Evil 7 Biohazard. L'histoire commence avec Ethan Winters et sa femme Mia, qui s'installent dans un lieu paisible, loin de leur passé trouble. Alors qu'ils construisent ensemble leur nouvelle vie, le chaos frappe de nouveau à leur porte. Pour vous donner l'eau à la bouche, voici la bande-annonce du jeu.