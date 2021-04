French Days 2021 : le “Black Friday français” est reporté à fin mai/début juin

Prévue initialement du 28 avril au 4 mai 2021, l'édition printanière des French Days sera reportée quelques semaines plus tard. Cette décision est liée à l'actuelle crise sanitaire que traverse France et les restrictions que subissent les différents commerces de l'Hexagone.

Depuis 2018, les French Days (aussi connus sous le nom du “Black Friday français”) se déroulent deux fois par an, au cours des saisons printanière et automnale. Cet événement commercial s’ajoute désormais aux soldes d’hiver et d’été, au Prime Day d'Amazon, au Black Friday et au Cyber Monday.

Pour l'édition 2021, les French Days du printemps devaient avoir lieu du mercredi 28 avril au mardi 4 mai prochain. Mais l'opération a été reportée à fin mai/début juin en raison du contexte de la crise sanitaire associé à l'épidémie de coronavirus. D'après les organisateurs des French Days, cela permettra à l'ensemble des commerçants qui ont dû fermer leur magasin depuis le 19 mars dernier de participer pleinement à l'opération reprogrammée. D'ailleurs, les dates exactes seront dévoilées dès que les conditions de réouverture des commerces seront connues.

Quelles enseignes participent aux French Days ?

À l'instar du fameux Black Friday que l'on ne présente plus, les French Days ont lieu essentiellement sur Internet. Créé il y a maintenant trois ans, le “Black Friday à la française” est une initiative fondée par 6 enseignes françaises du commerce en ligne qui sont Boulanger, Cdiscount, Fnac/Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprive.com. Pour rappel, les internautes pourront retrouver de nombreuses promotions intéressantes dans le domaine du high-tech, notamment sur des smartphones, des téléviseurs, des casques sans fil, des écouteurs sans fil, des assistants vocaux et bien d'autres.

