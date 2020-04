Grosse réduction sur le pack Xbox One X 1 To + Star Wars Jedi: Fallen Order

Alerte super bon plan Ă la Fnac ! Pendant une durĂ©e limitĂ©e, le cĂ©lèbre site marchand français propose Ă ses clients une grosse rĂ©duction sur l’achat du pack Xbox One X 1 To + Star Wars Jedi: Fallen Order.

Vous avez exactement jusqu’Ă ce jeudi 9 avril 2020 inclus pour acquĂ©rir en promotion ce pack contenant la console Xbox One X 1 To et le jeu Star Wars Jedi: Fallen Order (en version dĂ©matĂ©rialisĂ©e) sur le site de la Fnac.

Alors qu’il est normalement vendu au tarif de 499,99 euros, le bundle voit son prix dĂ©gringoler Ă 259,99 euros dans le cadre de cette vente flash. Vous faites ainsi une Ă©conomie de 240 euros. Concernant les frais de port, ils sont offerts pour une livraison Ă domicile du pack.

En plus de la console de salon et du jeu, le pack comprend également une manette sans fil Xbox, un mois d’abonnement Xbox Live Gold, un mois d’essai du Xbox Game Pass pour console et un mois d’EA Access. La Xbox One X est équipée de la technologie HDR, d’un lecteur Blu-ray 4K et d’un streaming vidéo 4K. Il est aussi possible de regarder des films Blu-ray 4K et des vidéos 4K en streaming sur les plateformes de streaming les plus connues du moment. Pour en savoir plus sur cette console, découvrez ici notre test sur la Xbox One X.