Réduction de 29% sur le kit de démarrage 3 ampoules Philips Hue White & Color + Télécommande + Pont

Habituellement proposé pour 199,99 €, le kit de démarrage Philips Hue comprenant 3 ampoules White & Colors, une télécommande, ainsi qu’un pont de connexion fait actuellement l’objet d’une réduction de 29 % du coté de l’enseigne en ligne Amazon. Son prix chute à 141,89 €.

Bon prix pour ce kit de démarrage Philips Hue du coté de l’enseigne en ligne Amazon : ce dernier inclus 3 ampoules Philips Hue White & Color (E27), une télécommande ainsi qu’un pont de connexion. Le tout est proposé à 141,89 € au lieu de 199,99 €. Une belle économie de 58,10 € toujours bonne à prendre. Le pont de connexion inclus est indispensable pour profiter des fonctionnalités Hue.

Grâce à ce kit, vous avez la possibilité de paramétrer des programmes d’éclairage pour une automatisation simple. Contrôlez vos éclairages depuis n’importe quel endroit et comme bon vous semble, à distance depuis votre smartphone. Ce kit assure aussi une compatibilité avec la technologie Apple HomeKit et peut connecter jusqu’à 50 éclairages Philips Hue avec la connexion au pont Hue. Enfin, sachez que ces ampoules fonctionne avec l’assistant vocal Alexa et également l’assistant Google. La livraison à domicile est gratuite.

