Redmi Note 8T, Mi A3, Mi Box S, M365 : Fnac / Darty cassent les prix des produits Xiaomi

La Fnac et Darty proposent une grande opĂ©ration de dĂ©stockage sur des produits signĂ©s Xiaomi. C’est le moment de craquer pour un smartphone, une trottinette Ă©lectrique, un bracelet connectĂ© ou bien encore une box Xiaomi Ă prix cassĂ©. On fait le point sur les offres que nous trouvons intĂ©ressantes.

Ce jeudi 7 mai 2020, Fnac et Darty proposent une opĂ©ration baptisĂ© « Xiaomi Day ». Pendant cette journĂ©e exceptionnelle, les deux enseignes mettent en vente les meilleurs produits de la marque chinoise Ă des prix rĂ©duits. AïŹn de trier le bon grain de l’ivraie, on a sĂ©lectionnĂ© pour vous, les meilleures offres. Suivez le guide.

Le Redmi Note 8T à seulement 169 €

Dans le cadre du Xiaomi Day, le Redmi Note 8T est vendu Ă seulement 169 euros. ProposĂ© Ă 200 euros Ă sa sortie en France, le smartphone se distingue par son Ă©cran 6,3 pouces (LCD) Full HD+, un Snapdragon 665 couplĂ© Ă 4 Go de RAM et un impressionnant quadruple capteur photo de 48 mĂ©gapixels. Il est proposĂ© en trois coloris : le bleu nuit, le blanc lunaire et le gris ciel. C’est l’un des meilleurs smartphones Xiaomi. Pour en savoir plus Ă son sujet, dĂ©couvrez notre test du Redmi Note 8T de Xiaomi.

Le Xiaomi Mi A3 au prix de 189 €

Fnac et Darty proposent un autre smartphone Xiaomi Ă un bon prix : le Xiaomi Mi A3 Ă 189 euros contre 249 € lors de la sortie en France. Il est sublimĂ© d’un Ă©cran AMOLED de 6,1 pouces. Les performances sont conïŹĂ©es Ă un puissant SoC Snapdragon 665 couplĂ© Ă 4 go de RAM. Avec sa batterie de 4030 mAh, il promet deux jours et demi d’autonomie ! Le smartphone est proposĂ© en trois coloris : gris, bleu et blanc. Pour plus d’infos Ă son sujet, consultez notre test du Xiaomi Mi A3.

La Xiaomi Mi Box S au prix de 49 €

LancĂ©e en 2018 au prix de 79,99 euros, la Xiaomi Mi Box S est une box Android TV compatible 4K HDR Ă 60 images par seconde, Dolby DTS et Google Assistant. GrĂące Ă son SoC quad-core associĂ© Ă un processeur GPU Mali-450 et 2 Go de RAM, elle met l’accent sur les performances.

Xiaomi M365 : la trottinette Ă©lectrique est Ă 329 €

La Xiaomi M365, la cĂ©lĂšbre trottinette de Xiaomi, fait partie des meilleures trottinettes Ă©lectriques du marchĂ©. Compacte, ergonomique et facile Ă prendre en main, elle est alimentĂ©e par une batterie de 18650 mAh offrant jusqu’à 30 kilomĂštres d’autonomie avec une seule recharge. Elle est accompagnĂ©e d’une application mobile complĂšte et intuitive. Si vous faites partie des adhĂ©rents Fnac, le prix descend mĂȘme Ă 309 euros. Foncez sur ce bon plan ! Il faut renseigner le code promo XIAOMI70 sur la Fnac et XIAOMI50 sur Darty pour l’avoir Ă 329 €.

Xiaomi Mi Band 4 : le bracelet connectĂ© est Ă 29 €

LĂ©ger et discret, le Mi Band 4 s’impose aisĂ©ment parmi les meilleurs bracelets connectĂ©s du marchĂ©. Il se distingue grĂące son Ă©cran OLED colorĂ© et agrĂ©able, un mode de suivi du sommeil et une application mobile bien conçue. Xiaomi promet 20 jours d’autonomie pour une utilisation standard. EnïŹn, ce bracelet connectĂ© est Ă©galement certiïŹĂ© Ă©tanche avec une immersion jusqu’à 50 m. Lors de sa sortie, le bracelet Ă©tait vendu Ă 39,99 euros contre 9.99 euros ce jeudi 7 mai 2020. Pour en savoir davantage, on vous invite Ă lire notre test du Xiaomi Mi Band 4.