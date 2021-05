Redmi Note 10 5G : Xiaomi récidive avec un autre milieu de gamme au rapport qualité-prix canon

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G débarque en France. Comme tous les modèles estampillés Redmi, le smartphone dispose d’un rapport qualité-prix des plus intéressants. Mais cette référence sort particulièrement du lot, et on vous explique pourquoi.

Un écran adaptatif 90 Hz avec capteur de lumière ambiante à 360°

Le mobile est équipé d’un écran DotDisplay de 6,5 pouces avec définition Full HD+ 1080p et fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 90 Hz. L’utilisateur bénéficie ainsi d’une meilleure fluidité pour sa navigation ou dans les jeux vidéo. Le Xiaomi Redmi Note 10 5G voit son taux de rafraîchissement diminuer automatiquement pour des usages qui ne nécessitent pas 90 Hz, comme le streaming vidéo, ce qui permet d’économiser de la batterie.

Le smartphone embarque un capteur de lumière ambiante à 360°. Il mesure la quantité de lumière dans l’environnement de l’utilisateur pour ajuster automatiquement la luminosité de la dalle. Ce capteur 360° fait vraiment la différence pour obtenir de meilleurs résultats : qui n’a jamais dû augmenter ou diminuer la luminosité de l’écran à la main, car l’ajustement automatique se montrait peu précis ? Un problème qui ne devrait pas se produire avec le Redmi Note 10 5G.

Compatible 5G et dual SIM

Avec son SoC Dimensity 700 de MediaTek gravé en 7nm, le Xiaomi Redmi Note 10 5G délivre des performances solides. La puce offre une expérience fluide et est capable de faire tourner n’importe quel jeu disponible sur Android.

Le SoC prend aussi en charge la compatibilité 5G pour profiter de la vitesse et de la faible latence de la dernière génération de réseau mobile. Le modem est directement intégré à la puce, permettant de le rendre moins énergivore.

L’appareil supporte la fonction de dual SIM en 5G, en faisant une option de productivité privilégiée. Le réseau se déploie chez tous les opérateurs dans toutes les grandes villes de France et s’annonce incontournable pour les années à venir. Si vous comptez conserver votre smartphone sur le moyen ou long terme, il est donc impératif d’acquérir dès à présent un mobile 5G.

Un monstre d’endurance

La batterie justement : avec une capacité de 5000 mAh, le Xiaomi Redmi Note 10 5G s’inscrit dans la tradition de la gamme Redmi Note, dont les appareils ont toujours été généreux en matière d’autonomie. Le constructeur promet au minimum deux jours d’utilisation en usage normal et une journée en usage intensif avant de devoir recharger l’appareil.

Le smartphone supporte une puissance de charge de 18W et Xiaomi se montre bien altruiste en fournissant dans la boîte un chargeur prenant en charge jusqu’à 22,5W.

Un appareil photo qui n’est pas en reste

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G compte sur une configuration à trois capteurs photo pour sortir du lot sur la partie photographie. La caméra principale grand-angle de 48 MP est accompagnée d’un objectif macro de 2 MP dédié aux très gros plans ainsi que d’un capteur de profondeur de 2 MP également, qui sert notamment au mode portrait. Pour les selfies, la caméra frontale de 8 MP.

Le smartphone jouit aussi d’outils de créativité afin de produire des photos et vidéos enrichies. On connaissait déjà les modes nuit, slow motion et ralenti, qui font leur retour sur ce Redmi Note 10 5G, nous avons droit maintenant aussi au mode time lapse pour composer un effet d’accéléré à ses vidéos.

Un design soigné

Le capteur photo avant est intégré dans un poinçon central dans l’écran, un procédé qui offre une meilleure immersion et laisse plus d’espace à la dalle que les encoches ou les “gouttes d’eau”. Le lecteur d’empreintes est quant à lui positionné sur le bouton de démarrage du mobile.

Malgré son énorme batterie, le Xiaomi Redmi Note 10 5G est plutôt léger : 190 grammes, pour des dimensions de 162 x 75 x 8,92 mm. Il est donc facile à prendre en main et à utiliser au quotidien. La recharge se fait par port USB-C et on peut se féliciter de la présence d’un laser infrarouge, une fonctionnalité qui a tendance à disparaître sur les smartphones.

Disponibilité

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G est un smartphone de milieu de gamme qui présente une fiche technique complète et des fonctionnalités avancées malgré son prix doux.

L’appareil est disponible en quatre coloris : Argent Chromé, Gris Graphite, Bleu

Crépuscule et Vert Aurore, ainsi que dans plusieurs variantes de mémoire :

Xiaomi Redmi Note 10 5G 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage : 229 euros.

Xiaomi Redmi Note 10 5G 4 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage : 269 euros.

ODR, Mi Points, facilité de paiement

Pour faciliter l’achat du Redmi Note 10 5G, Xiaomi offre un paiement en trois fois sans frais via son site mi.com.

À l’occasion de ce lancement est aussi mise en place une offre de remboursement valable pour tout achat d’un Redmi Note 10 5G entre le 18 mai et le 21 juin 2021. Elle donne accès à 30 € remboursés sur les produits écosystème et accessoires de la marque.

Autre avantage, en achetant un Redmi Note 10 5G, vous cumulez 400 Mi Points. Ceux-ci correspondent à 30 € de remise. Ajoutons à cela que Xiaomi France permet à ses clients de récupérer en sus 200 Mi Points par jour à partir du 14 mai pour célébrer ses trois ans d’existence.

