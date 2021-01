Red by SFR : offre imbattable sur le Galaxy S10 de Samsung : 399 €

Si vous souhaitez vous équiper d'un smartphone haut de gamme sans casser votre tirelire, le bon plan que propose Red by SFR pourrait vous intéresser. Le Samsung Galaxy S10, porte étendard de la firme coréenne en 2019 est actuellement proposé au prix canon de 399 €.

Après le bon plan Red by SFR sur le Huawei P30 c'est au tour d'un autre smartphone haut de gamme également sorti en 2019 de faire l'objet d'une promotion du coté de la boutique en ligne Red by SFR. Le Samsung Galaxy S10, prédécesseur du S20 est proposé au prix inédit de 399 € dans les coloris noir et blanc. Un bon plan à saisir au plus vite, valable dans la limite des stocks disponibles.

On ne présente plus ce modèle mais voici tout de même quelques points forts qui font de lui un excellent smartphone, même en 2020 : Son puissant processeur Exynos 9820 Octo-Core (cadencé à 2 x 2.8 GHz + 2 x 2.4 GHz + 4 x 1.9 GHz) couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage interne (extensibles via microSD jusqu'à 512 Go) mais aussi son sublime écran Infinity de 6,1 pouces de définition Quad HD+ prenant en charge la norme HDR10+ avec protection Gorilla Glass 6.

Excellent en photo, le smartphone est équipé d'un triple capteur 12+12+16 MP avec flash et stabilisation optique ainsi que l'intelligence artificielle et un optimiseur de scène. La caméra frontale 10 MP, ouverture f/1.9 permet de réaliser des selfies d'excellente qualité. Il est livré avec Android 9.0 Pie mais a reçu entre temps la mise à jour Android 10 avec l'interface épuré Samsung One UI 2.1.

Lire également : notre test complet du Samsung Galaxy S10