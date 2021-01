RED by SFR : le prix du forfait 200Go en chute libre jusqu’au 15 janvier !

C’est le BIG RED chez RED by SFR ! Jusqu’au 15 janvier prochain (inclus), l’opérateur vous propose des réductions exceptionnelles sur ses offres mobiles, ses box Internet et ses smartphones. Parmi ces offres, on trouve le forfait 200Go à seulement 15€/mois au lieu de 25€/mois. Une véritable aubaine à ne pas rater !

Jusqu’au 15 janvier (inclus), pour 15€/mois (sans engagement), vous pouvez profiter des services suivants :

200Go d’Internet mobile en France métropolitaine.

d’Internet mobile en France métropolitaine. Les appels et SMS/MMS illimités.

15Go d’Internet mobile depuis l’UE et les DOM.

Précisons que le prix de ce forfait proposé pour le BIG RED par RED by SFR ne double pas au bout d’un an. Il reste tel qu’il est tant que vous êtes abonné RED Mobile et vos services ne changent pas.

Forfaits, Box et smartphones : les autres offres exceptionnelles BIG RED

Pour célébrer le BIG RED, l’opérateur vous propose également le forfait RED 1Go à seulement 5€/mois (sans engagement). Il comprend :

1Go d’Internet mobile en France métropolitaine.

Les appels et SMS/MMS illimités.

1Go d’Internet mobile depuis l’UE et les DOM.

Côté Box Internet, RED by SFR a également décidé de marquer le coup. Pour toute souscription d’une offre RED Box jusqu’au 15/01 (inclus), l’opérateur vous propose :

La Fibre/THD RED à seulement 25€/mois ou l’ADSL RED à seulement 19€/mois.

ou l’ADSL RED à seulement 19€/mois. 2 mois d’abonnement offerts.

L’option FTM offerte (elle donne accès aux appels illimités vers les mobiles).

L’option Débit Plus offerte (elle augmente votre débit si vous êtes client Fibre ou THD).

Que ce soit avec une offre RED Fibre/THD ou avec une offre RED ADSL, vous bénéficiez également des appels illimités vers les fixes de plus 100 destinations. Pour la TV, vous pouvez accéder à 35 chaînes pour 2€/mois ou 100 chaînes pour 4€/mois.

Enfin, jusqu’au 15 janvier prochain (inclus), RED by SFR vous propose aussi des réductions allant jusqu’à -200€ sur une large sélection de smartphones. Xiaomi, Samsung, Huawei, Oppo ou encore Sony, vous trouverez forcément votre bonheur sur le site de RED by SFR.

