Red by SFR : le pack OCS à 1€ le premier mois pour les abonnés TV

Au cours d’une durĂ©e limitĂ©e, l’opĂ©rateur Red by SFR propose Ă ses abonnĂ©s TV le pack OCS Ă 1€ seulement le premier mois. Toutes les informations sont Ă consulter dans la suite de l’article.

Alors que Free propose en ce moment les chaînes TV du pack Famille by Canal à 1€/mois pendant 2 mois, Red by SFR permet à ses clients de souscrire au pack OCS pour seulement 1€ le premier mois.

Ainsi, les fans de films et de séries US pourront profiter des 4 chaînes suivantes : OCS Max (canal 141), OCS City (canal 142), OCS Choc (canal 143) et OCS Géants (canal 144). Il y a aussi le service OCS Go (canal 145) qui permet de voir des contenus à la demande.

Cette offre promotionnelle est rĂ©servĂ©e aux clients abonnĂ©s RED box dĂ©tenteurs de l’option TV et est valable jusqu’au 8 juin 2020 pour toute nouvelle souscription Ă l’option OCS sur le site Red by SFR ou par l’intermĂ©diaire du dĂ©codeur TV. Ă€ l’issue du mois Ă 1 euro, le client sera facturĂ© au tarif mensuel de 12,99 euros. L’option n’Ă©tant pas soumise Ă un engagement, la rĂ©siliation est possible chaque mois.

