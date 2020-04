RED by SFR : le forfait 4G 60 Go est à 12 € / mois au lieu de 15 € jusqu’au 14 avril

Si vous utilisez rĂ©gulièrement votre smartphone pour regarder des vidĂ©os, l’offre de RED by SFR qui vous permet de tĂ©lĂ©charger jusqu’Ă 60 Go de donnĂ©es chaque mois est très intĂ©ressante. D’autant plus que jusqu’au 14 avril, le prix abonnement baisse de 20% pour atteindre seulement 12 € par mois.

Jusqu’Ă mardi prochain (14 avril), vous pouvez bĂ©nĂ©ficier d’une rĂ©duction de 3 € par mois sur le prix de ce forfait RED by SFR, qui vous permet de tĂ©lĂ©charger jusqu’Ă 60 Go de donnĂ©es, en 4G, tous les mois, et ainsi regarder des vidĂ©os sur votre mobile sans compter. C’est exactement ce qu’il faut en cette pĂ©riode de confinement !

Comme toujours avec RED by SFR, aucun engagement n’est demandĂ© et vous pouvez donc mettre fin Ă l’abonnement quand vous le souhaitez. Et le prix indiquĂ© est dĂ©finitif (il ne double pas au bout d’un an !).

Bien sur, les appels vers fixes et mobiles, ainsi que les SMS sont illimitĂ©s en France et dans les DOM. Si vous voyagez en Europe ou dans le DOM, vous pouvez accĂ©der au Web Ă hauteur de 8 Go par mois. Il est mĂŞme possible (en option, + 5 €/mois), si vous vous dĂ©placez rĂ©gulièrement, de recevoir (et transmettre) jusqu’Ă 15 Go de donnĂ©es dans ces pays, auxquels s’ajoutent l’AmĂ©rique du nord (Etats-unis et Canada), la Suisse et Andorre.

Cette offre 4G comprend Ă©galement le service SFR TV, qui donne accès Ă toutes les chaines TV depuis l’application SFR TV sur votre smartphone.

La fibre Ă 1 Gb/s pour la maison

Et pour un dĂ©bit maximal, Ă la maison cette fois, la boxe Fibre de RED by SFR est proposĂ©e Ă 23 € par mois, avec un mois offert et – jusqu’au 13 avril – l’option DĂ©bit Plus offerte elle aussi. Celle-ci permet de bĂ©nĂ©ficier d’un dĂ©bit boostĂ© Ă 1 Gb/s (au lieu de 300 Mb/s) en tĂ©lĂ©chargement et de 500 Mb/s en envoi (au lieu de 300 Mb/s).

Cette offre est toujours sans engagement et avec les appels illimités vers les fixes en France et vers 100 destinations (option : + 5 € / mois pour les appels illimités vers les mobiles). La location de la Box est incluse. En option, vous pouvez bénéficier du décodeur TV, avec 35 chaine (+ 2 € / mois) ou 100 chaines (+ 4 € /mois).

Cet article est une publication sponsorisée par SFR.