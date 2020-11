RED by SFR : le forfait 100Go est à 15€ jusqu’au 23 novembre prochain !

C’est la fête chez RED by SFR ! Jusqu’au 23 novembre prochain, l’opérateur vous propose des réductions exclusives sur ses offres mobiles et fixes. Vous pouvez ainsi profiter du forfait RED 100Go pour 15€/mois au lieu de 20€/mois ou d’un mois offert sur votre offre RED Box.

SOUSCRIRE LE FORFAIT 100GO A 15€/MOIS

Vous souhaitez souscrire une offre mobile avec une large enveloppe d’Internet mobile, et ce, pour un prix mini ? Ne cherchez plus, le forfait RED 100Go est fait pour vous. Et bonne nouvelle : jusqu’au 23 novembre prochain, RED by SFR vous le propose avec une réduction de 5€/mois, et ce, à vie et sans engagement ! Pour seulement 15€/mois au lieu de 20€/mois, vous pouvez ainsi profiter des services suivants :

100 Go d’Internet mobile en France métropolitaine.

en France métropolitaine. Les appels et SMS illimités en France métropolitaine, depuis l’Union européenne et les DOM.

10 Go d’Internet mobile depuis l’Union européenne et les DOM.

100Go de stockage sur l’application SFR Cloud.

Offre RED Box : 1 mois offert et les options FTM et Débit Plus gratuites !

Vous souhaitez plutôt souscrire une offre Internet fixe ? Pas de problème, RED a également pensé à vous. Pour toute souscription d’une offre RED Fibre/THD ou RED ADSL avant le 23 novembre prochain, l’opérateur vous propose :

1 mois d’abonnement offert .

. L’ option FTM , à 5€/mois habituellement, avec les appels illimités vers les mobiles offerte.

, à 5€/mois habituellement, avec les appels illimités vers les mobiles offerte. L’option Débit Plus, pour augmenter les débits de votre offre RED Fibre/THD, offerte (au lieu de 5€/mois).

PROFITER D’UN MOIS OFFERT SUR L’OFFRE RED FIBRE/THD

En économisant le prix des deux options offertes, votre offre RED Fibre/THD, avec l’option Débit Plus et FTM, se retrouve ainsi à 23€/mois, sans engagement, au lieu de 33€/mois.

Cet article est une publication sponsorisée par RED by SFR.