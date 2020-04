RED by SFR : jusqu’au 4 mai, le forfait 4G 60 Go à 12 €/mois, avec 100 Go de stockage cloud offerts

RED by SFR prolonge ses offres fibre et 4G jusqu’au 04 mai. Au programme, le très haut dĂ©bit Ă 1 Gbit/s Ă 23 € par mois, avec appels vers les mobiles illimitĂ©s, et un forfait de 60 Go Ă 12 € par mois. Dans les deux cas, une solution de stockage de 100 Go dans le cloud est offerte.

Lorsqu’on passe beaucoup de temps chaque jour Ă parcourir les rĂ©seaux sociaux, Ă jouer en ligne ou Ă tĂ©lĂ©charger des vidĂ©os en streaming, il est important d’avoir un forfait qui vous permet de tĂ©lĂ©charger chaque mois un grand volume de donnĂ©es.

Le forfait 4G 60 Go à 12 € par mois, avec 100 Go de stockage dans le cloud

Jusqu’au 4 mai, le forfait mobile 4G de 60 Go de RED by SFR est proposĂ© Ă seulement 12 € par mois, au lieu de 15 € par mois en temps normal. Cette offre ne vous impose pas un engagement de deux ans et vous pouvez donc la rĂ©silier Ă tout moment. Bien sur, le prix n’Ă©volue pas lui non plus après la première annĂ©e. Et si vous vous rendez compte qu’un volume mensuel de 100 Go de donnĂ©es vous conviendrait mieux, il est possible de modifier le forfait pour 8 € de plus par mois, soit un total de 20 € par mois.

De plus, vous pouvez stocker jusqu’Ă 100 Go de donnĂ©es dans le Cloud SFR.

Bien sur, les appels vers fixes et mobiles, ainsi que les SMS sont illimitĂ©s en France et dans les DOM. Si vous voyagez en Europe ou dans le DOM, vous pouvez accĂ©der au Web Ă hauteur de 8 Go par mois. Il est mĂŞme possible (en option, + 5 €/mois), si vous vous dĂ©placez rĂ©gulièrement, de recevoir (et transmettre) jusqu’Ă 15 Go de donnĂ©es dans ces pays, auxquels s’ajoutent l’AmĂ©rique du nord (Etats-unis et Canada), la Suisse et Andorre. Cette offre 4G comprend Ă©galement le service SFR TV, qui donne accès Ă toutes les chaines TV depuis l’application SFR TV sur votre smartphone.

L’iPhone SE et 9 autres smartphones en promotion

Pour exploiter ce forfait dans les meilleures conditions, une sélection de smartphones vous est proposée à prix réduit. Conçus par des grands constructeurs, ils sont commercialisés entre 179 € et 949 €, afin de répondre aux besoins de tous les utilisateurs.

Parmi eux, figure le nouvel iPhone SE d’Apple, proposĂ© Ă seulement 459 €.

Le smartphone est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran LCD Retina HD de 4,7 pouces (1 334 x 750 pixels). Le smartphone est Ă©tanche (IP67) et intègre la puce Apple A13 Bionic, avec 3 Go de mĂ©moire vive. D’autre part, son capteur photo de 12 mĂ©gapixels dispose d’un système de stabilisation optique et d’un zoom numĂ©rique 5x. Ce dernier peut capturer des vidĂ©os en Full HD ou en 4K, en 60 images par seconde. Le capteur photo frontal a une dĂ©finition de 7 mĂ©gapixels.

Samsung Galaxy S10 : 559 € 629 €

Samsung Galaxy S10+ : 659 € 719 €

Huawei Nova 5t : 269 € 309 €

Huawei P30 Lite : 249 € 299 €

Xiaomi Redmi Note 8T : 179 € 199 €

Xiaomi Mi Note 10 : 449 € 549 €

Xiaomi Mi 9 Lite : 269 € 299 €

Xiaomi Mi 10 : 749 € 799 € (plus offre de remboursement de 50 €)

(plus offre de remboursement de 50 €) Xiaomi Mi 10 Pro : 949 € 999 € (plus offre de remboursement de 50 €)

