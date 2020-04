RED by SFR : la fibre 1 Gb/s à 23 € / mois et l’iPhone SE en promotion à 459 €

Jusqu’au 27 avril, l’opĂ©rateur RED by SFR propose deux offres très intĂ©ressantes. La première vous concerne si vous n’ĂŞtes pas encore passĂ© Ă la fibre Ă très haut dĂ©bit. La seconde vous permet de profiter d’un forfait 4G avec 60 Go de donnĂ©es par mois.

Lorsqu’on passe beaucoup de temps chaque jour Ă parcourir les rĂ©seaux sociaux, Ă jouer en ligne ou Ă tĂ©lĂ©charger des vidĂ©os en streaming, il est important d’avoir un forfait qui vous permet de tĂ©lĂ©charger chaque mois un grand volume de donnĂ©es.

Jusqu’au 27 avril, le forfait mobile 4G de 60 Go de RED by SFR est proposĂ© Ă seulement 12 € par mois, au lieu de 15 € par mois en temps normal. Cette offre ne vous impose pas un engagement de deux ans et vous pouvez donc la rĂ©silier Ă tout moment. Bien sur, le prix n’Ă©volue pas lui non plus après la première annĂ©e. Et si vous vous rendez compte qu’un volume mensuel de 100 Go de donnĂ©es vous conviendrait mieux, il est possible de modifier le forfait pour 8 € de plus par mois, soit un total de 20 € par mois.

De plus, si cette offre vous intĂ©resse et que vous ĂŞtes dĂ©jĂ client d’un autre opĂ©rateur, RED by SFR vous rembourse 100 € sur les frais de rĂ©siliation qui vous seront demandĂ©s.

Bien sur, les appels vers fixes et mobiles, ainsi que les SMS sont illimitĂ©s en France et dans les DOM. Si vous voyagez en Europe ou dans le DOM, vous pouvez accĂ©der au Web Ă hauteur de 8 Go par mois. Il est mĂŞme possible (en option, + 5 €/mois), si vous vous dĂ©placez rĂ©gulièrement, de recevoir (et transmettre) jusqu’Ă 15 Go de donnĂ©es dans ces pays, auxquels s’ajoutent l’AmĂ©rique du nord (Etats-unis et Canada), la Suisse et Andorre. Cette offre 4G comprend Ă©galement le service SFR TV, qui donne accès Ă toutes les chaines TV depuis l’application SFR TV sur votre smartphone.

l’iPhone SE et 8 autres smartphones en promotion

Pour exploiter ce forfait dans les meilleures conditions, une sélection de smartphones vous est proposée à prix réduit. Conçus par des grands constructeurs, ils sont commercialisés entre 149 € et 949 €, afin de répondre aux besoins de tous les utilisateurs.

Le tout nouveau smartphone d’Appel, l’iPhone SE (dans sa version 2020) est d’ores et dĂ©jĂ en prĂ© commande chez RED by SRF, au prix de 459 € (au lieu de 469 €). Il sera livrĂ© Ă partir du 4 mai prochain. Il est disponible en blanc, rouge ou noir, avec un espace de stockage de 64 Go, 128 Go ou 256 Go.

Le nouvel iPhone SE est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran LCD Retina HD de 4,7 pouces (1 334 x 750 pixels). Le smartphone est Ă©tanche (IP67) et intègre la puce Apple A13 Bionic, avec 3 Go de mĂ©moire vive. D’autre part, son capteur photo de 12 mĂ©gapixels dispose d’un système de stabilisation optique et d’un zoom numĂ©rique 5x. Ce dernier peut capturer des vidĂ©os en Full HD ou en 4K, en 60 images par seconde. Le capteur photo frontal a une dĂ©finition de 7 mĂ©gapixels.

D’autres smartphones sont actuellement en promotion chez RED by SFR :

Huawei P Smart 2019 : 149 € 199 €

Huawei P30 Lite : 249 € 299 €

Huawei P Smart Z : 165 € 239 €

Xiaomi Redmi Note 8T : 179 € 199 €

Xiaomi Mi Note 10 : 499 € 549 €

Xiaomi Mi 9 Lite : 269 € 299 €

Xiaomi Mi 10 : 749 € 799 € (plus offre de remboursement de 50 €)

(plus offre de remboursement de 50 €) Xiaomi Mi 10 Pro : 949 € 999 € (plus offre de remboursement de 50 €)

La fibre à 1 Gb/s à 23 € / mois

Si vous tĂ©lĂ©chargez rĂ©gulièrement des fichiers de grande taille ou si plusieurs personnes dans votre foyer utilisent Internet Ă partir de divers appareils (Ordinateurs, PC portables, tĂ©lĂ©vision, smartphones, tablettes), une connexion très rapide est toujours apprĂ©ciable, afin d’Ă©viter les goulets d’Ă©tranglement. Elle permet Ă©galement d’apprĂ©cier pleinement les services de vidĂ©o Ă la demande ou de streaming vidĂ©o comme Netflix, Youtube, Amazon Prime Video ou Disney+.

La box fibre de RED by SFR se classe parmi les offres les plus rapides actuellement. En effet, grâce Ă l’option DĂ©bit Plus, offerte jusqu’au 27 avril, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de tĂ©lĂ©chargement Ă la très grande vitesse de 1 Gbit/s (au lieu de 300 Mbit/s sans l’option DĂ©bit Plus). De la mĂŞme façon, les envois sont accĂ©lĂ©rĂ©s et passent de 300 Mbit/s Ă 500 Mbits/s !

Elle est proposée actuellement à seulement 23 € / mois (avec un mois offert). Bon point, ce prix comprend actuellement les appels illimités vers les téléphones mobiles (cette option est généralement facturée 5 € supplémentaires / mois), en plus des appels illimités vers les fixes en France et vers 100 destinations..

Comme toujours chez RED by SFR, l’offre est sans engagement. La location de la Box est incluse. Et si vous dĂ©sirez recevoir la tĂ©lĂ©vision par votre box Internet, RED by SFR propose le dĂ©codeur TV pour 2 € supplĂ©mentaires par mois (pour 35 chaines) ou 4 € supplĂ©mentaires (pour 100 chaines).

