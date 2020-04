RED by SFR : la fibre à 1 Gb/s à seulement 23 € / mois avec appels illimités vers les mobiles

Pour profiter des services de streaming vidĂ©o en 4K comme Netflix sans problème de bande passante, l’offre RED by SFR concernant sa box fibre Ă très haut dĂ©bit Ă 23 € par mois est très intĂ©ressante. D’autant qu’avec l’option DĂ©bit Plus, offerte jusqu’au 27 avril, les tĂ©lĂ©chargements s’effectuent Ă 1 Gbit/s. Et les appels vers les mobiles sont offerts !

En cette pĂ©riode de confinement, l’utilisation d’Internet peut ĂŞtre particulièrement intensive et il est indispensable de disposer d’une connexion très rapide, pour accĂ©der dans les meilleures conditions aux services de streaming vidĂ©o comme Netflix ou Disney+. Surtout lorsque plusieurs utilisateurs dĂ©sirent regarder des programmes diffĂ©rents depuis un ordinateur, un smartphone ou une tĂ©lĂ©vision !

Dans cette optique, RED by SFR prolonge son offre portant sur sa box fibre jusqu’au 27 avril. Ainsi, pour seulement 23 € par mois (avec un mois offert), vous pouvez bĂ©nĂ©ficier gratuitement de l’option DĂ©bit Plus, qui vous permet d’accĂ©der Ă des taux de transfert extrĂŞmement Ă©levĂ©s : 1 Gbit/s en tĂ©lĂ©chargement (au lieu de 300 Mbit/s sans l’option DĂ©bit Plus) et 500 Mbit/s en envoi (au lieu de 300 Mbit/s).

Comme toujours chez RED by SFR, l’offre est sans engagement et comprend les appels illimitĂ©s vers les fixes en France et vers 100 destinations. D’autre part, alors qu’ils sont habituellement proposĂ©s en option, pour 5 € / mois supplĂ©mentaires, les appels illimitĂ©s vers les mobiles sont Ă©galement offerts jusqu’au 20 avril !

La location de la Box est incluse. D’autre part, si vous dĂ©sirez recevoir la tĂ©lĂ©vision par votre box Internet, RED by SFR propose le dĂ©codeur TV pour 2 € supplĂ©mentaires par mois (pour 35 chaines) ou 4 € supplĂ©mentaires (pour 100 chaines).

Et si la fibre n’a pas encore Ă©tĂ© installĂ©e dans votre quartier, vous pouvez toujours opter pour l’offre ADSL Ă 16 € par mois (un mois gratuit).

Forfait 4G 60 Go à 12 € / mois

Et si vous utilisez votre smartphone de façon intensive pour jouer, communiquer sur les rĂ©seaux sociaux ou pour regarder des vidĂ©os, l’offre de RED by SFR portant sur le forfait Ă 60 Go en 4G est elle aussi prolongĂ©e, jusqu’au 20 avril cette fois. L’abonnement est proposĂ© Ă 12 € par mois, soit 3 € de moins que son prix habituel.

Encore une fois, aucun engagement n’est demandĂ© et vous pouvez donc mettre fin Ă l’abonnement quand vous le souhaitez. Et le prix indiquĂ© est dĂ©finitif (il ne double pas au bout d’un an !). En revanche, vous pouvez mĂŞme passer Ă un volume de 100 Go de donnĂ©es par mois, pour 8 € supplĂ©mentaires par mois.

Bien sur, les appels vers fixes et mobiles, ainsi que les SMS sont illimitĂ©s en France et dans les DOM. Si vous voyagez en Europe ou dans le DOM, vous pouvez accĂ©der au Web Ă hauteur de 8 Go par mois. Il est mĂŞme possible (en option, + 5 €/mois), si vous vous dĂ©placez rĂ©gulièrement, de recevoir (et transmettre) jusqu’Ă 15 Go de donnĂ©es dans ces pays, auxquels s’ajoutent l’AmĂ©rique du nord (Etats-unis et Canada), la Suisse et Andorre. Cette offre 4G comprend Ă©galement le service SFR TV, qui donne accès Ă toutes les chaines TV depuis l’application SFR TV sur votre smartphone.

Cinq smartphones en promotions

Et pour profiter de ce forfait, RED by SFR vous propose une sélection de cinq smartphones, à tous les prix, conçus par Samsung, Huawei ou Xiaomi. Parmi ces appareils, figurent les récents Galaxy A51 de Samsung et les Xiaomi Mo 10 et Mo 10 Pro.

Huawei P Smart 2019 : 149 € 199 €

Huawei P30 Lite : 249 € 299 €

Samsung Galaxy A51 : 289 € 299 €

Xiaomi Mi 10 : 749 € 799 € (plus offre de remboursement de 50 €)

(plus offre de remboursement de 50 €) Xiaomi Mi 10 Pro : 949 € 999 € (plus offre de remboursement de 50 €)

