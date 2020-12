Red by SFR emboite le pas à B&You et lance un forfait 5G 130 Go à 25 €

Red by SFR s’aligne sur B&You et propose un forfait mobile 5G sans engagement incluant 130 Go d’internet, les appels SMS/MMS illimités ainsi qu’une enveloppe internet de 13 Go utilisables depuis l’Union Européenne, et les DOM.

Alors que le forfait 5G B&You 130 Go court encore jusqu’au 16 décembre 2020, Red by SFR compte bien le contrer en proposant un forfait mobile assez similaire à 25 € par mois (contre 24,99 € pour B&You). Ainsi, l’opérateur au carré rouge lance lui aussi une offre spéciale sur un forfait 5G sans engagement avec un prix qui n’augmente pas, même après la première année.

Tout comme l’offre de son concurrent, le forfait 5G Red by SFR inclut également 130 Go d’internet, une enveloppe de 13 Go utilisables depuis l’Union Européenne, et les DOM mais aussi les appels, SMS/MMS illimités. B&You propose de son coté 15 Go utilisables en Europe/DOM, soit 2 Go de plus que Red by SFR.

L’offre court jusqu’au 21 décembre 2020. Passé ce délai, le tarif du forfait passera à 30 € par mois. Autant en profiter tant qu’il en est encore temps. A noter que si vous consommez l’enveloppe de 130 Go, vous avez la possibilité de demander une recharge de 50 Go facturée à 10€, non renouvelable pendant le mois de facturation et valable uniquement en France métropolitaine.

Il s’agit du premier forfait mobile 5G sans engagement proposé par Red by SFR. Avec la démocratisation de la 5G, 2021 sera très certainement l’année des forfaits de ce type. La carte SIM est facturée 10 euros et elle est expédiée par voie postale quelques jours après la validation du dossier. Enfin, si vous n’êtes pas convaincu par cette offre, utilisez notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles afin de trouver celui qui correspond le mieux à votre budget et besoins.