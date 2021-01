RED by SFR casse le prix de son forfait 200 Go en réponse à B&You

Le forfait RED by SFR 200 Go à 15 € par mois est de retour. C'est une nouvelle chance pour ceux qui n'y ont pas encore souscrit. SFR répond à B&You qui avait lancé une offre similaire quelques heures plutôt.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous consommez les Go sans compter ? Voici une nouvelle offre qui devrait vous intéresser. RED by SFR brade son forfait 200 Go à 15€ par mois au lieu de 25 € habituellement. Vous bénéficiez ainsi de 40% de réduction sur le tarif normal. L'offre est sans engagement ni condition de durée. Le prix n'augmente donc pas au bout de la première année.

En profitant de ce bon plan, vous réalisez une économie considérable sur votre budget annuel. Et l'enveloppe data est largement confortable pour les gros consommateurs de données sur mobile. Cette offre intervient quelques heures après celle de B&You qui propose en ce moment une série limitée 200 Go à 15 € par mois. Vous n'aurez que l'embarras du choix.

Le forfait RED by SFR 200 Go inclut 15 Go d’internet depuis l’Union européenne et les DOM, sans oublier les appels, SMS/MMS. Si vous êtes intéressé, vous avez désormais jusqu'au 2 février 2021 pour souscrire à ce forfait. Et n'oubliez pas les 10 € pour la carte SIM à la commande.

Enfin, plusieurs autres forfaits mobiles sont en promotion à l'occasion des soldes d'hiver 2021. Vous avez des forfaits de 200 Go, 100 Go ou des enveloppes plus modestes pour une fraction du prix habituel. Des occasions à ne pas rater.

L'offre RED Box fibre et ADSL est aussi en promo

Si vous recherchez une opportunité sur le fixe, les forfaits RED box fibre et ADSL font aussi l'objet d'une réduction. Comme jusqu'au 15 janvier dernier, l’opérateur propose le forfait fibre à 25€/mois au lieu de 35 € par mois et l’ADSL RED à seulement 19€/mois. Le tout sans engament et vous profitez d'un débit allant jusqu'à 1 Gbps en téléchargement et 500 Mbps en upload. L'offre inclut les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations depuis votre box. Et pour la partie TV, il y a une option à 2 € par mois pour 35 chaînes ou 4 € par mois pour 100 chaînes.