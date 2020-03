RED by SFR : abonnement internet Fibre à 23€/mois sans engagement à vie (+1 mois offert)

L’abonnement Internet RED by SFR avec la Fibre Très Haut DĂ©bit fait l’objet d’une bonne affaire. Il est en effet proposĂ© au tarif mensuel de 23 euros (+ 1 mois offert). L’offre est sans engagement et Ă vie et vous avez jusqu’au lundi 16 mars 2020 pour y souscrire.

L’opérateur français permet à des nouveaux clients de profiter d’une connexion internet fibre très rapide et pas chère avec l’offre RED by SFR à 23 euros par mois, sans engagement et à vie (+ 1 mois offert). Cette offre est bien sûr sous réserve d’éligibilité technique, géographique et de raccordement effectif du domicile. Dans le cas contraire, RED by SFR propose en parallèle l’abonnement ADSL à 16 euros par mois (+ 1 mois offert).

Le forfait inclut essentiellement l’option débit plus permettant de profiter d’une vitesse de téléchargement jusqu’à 1 Gb/s (en téléchargement) et jusqu’à 400 Mb/s (en envoi), des appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine et les DOM TOM (hors Mayotte), la présentation du numéro, la messagerie sur email et la messagerie vocale.

Après la souscription, le nouveau client recevra une box disposant de 2 ports USB et de 4 ports Ethernet. Pour avoir un abonnement plus complet, SFR propose plusieurs options comme le dĂ©codeur TV avec 35 chaĂ®nes pour 2 euros par mois ou 4 euros par mois pour 100 chaĂ®nes. Ă€ titre d’information, des frais de mise en service pour tout nouvel abonnement et des frais de rĂ©siliation sont respectivement appliquĂ©s Ă 29 euros et 49 euros.

