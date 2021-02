Le Realme X3 Super Zoom est à prix cassé chez Cdiscount

À quelques jours de la fin des soldes d'hiver 2021, Cdiscount permet à ses clients de se procurer le Realme X3 Super Zoom à prix cassé. Le très bon smartphone de la firme chinoise est en effet à 274 euros avec un coupon de réduction.

Profitez de ce nouveau bon plan consacré à l'univers de la téléphonie pour acquérir en promotion le Realme X3 Super Zoom sur le site Cdiscount.

Alors que vous pouvez l'acheter en temps normal à 299 euros, sachez qu'il est possible de l'avoir pour exactement 274 euros dans son modèle bleu glacier. Afin d'obtenir le tarif réduit, il faudra saisir durant l'étape du panier le code promotionnel 25EUROS qui donne droit à 25 euros de remise. Du côté de la livraison gratuite, elle peut se faire à domicile ou en point relais puisqu'il s'agit d'un produit dont le montant est supérieur à 25 euros d'achats.

Successeur du Realme X2 Pro, le Realme X3 Super Zoom est un smartphone qui a été présenté durant la fin du mois de mai 2020. Concernant ses caractéristiques, le téléphone chinois est équipé d'un écran LCD Full HD+ de 6,6 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 855+, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie de 4200 mAh compatible Recharge Dart et du système d'exploitation mobile Android 10.