Realme 7 : précommandez le smartphone au meilleur prix

Le Realme 7 de la marque chinoise est d'ores et déjà disponible en précommande. Le smartphone proposé dans sa variante 64 Go est vendu au tarif de 179 euros sur Cdiscount et sera disponible le 21 octobre 2020.

Alors que Realme a récemment dévoilé ses écouteurs Buds Air Pro et Buds Wireless Pro, un nouveau smartphone du fabricant asiatique va bientôt arriver dans l'Hexagone.

À quelques jours de son lancement officiel (le 21 octobre 2020), le Realme 7 peut être commandé sur le site marchand Cdiscount au prix de 179 euros au lieu de 199 euros ; soit une remise immédiate de 20 euros à l'occasion de cette précommande. Pour l'achat du téléphone (disponible en bleu ou en blanc), une coque en silicone est offerte.

À ce prix-là, vous avez donc un smartphone équipé d'un écran LCD FHD+ de 6,5 pouces (avec une définition de 2400 x 1080), d'un processeur Helio G95, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 256 Go via le port SD), d'une batterie de 5000 mAh (compatible charge rapide à 30W) et du système d'exploitation Android 11 (avec une surcouche realme UI 1.0). Pour la partie photo, on retrouvera 4 capteurs dont un principal de 48 MP et un frontal de 16 MP. Enfin, la connectique se compose du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.0, d'un port USB Type-C et d'une prise jack.